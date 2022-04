Latający stróż będzie na miejscu w 3 minuty. Drony pomogą w ochronie

Historia mojego zainteresowania dronami wzięła się z tego, że

okradziono nasz domek w górach. Zastanawiałem się wówczas nad

tym, jak w przyszłości powstrzymać takie zdarzenia - mówi w

rozmowie z WNP.PL prezes Reakto Wojciech Stawiarski. Nasz rozmówca zapowiada pilotaże w polskich miastach z użyciem latających środków ochrony.

Niezwykle rzadko zdarza się, żeby patrol interwencyjny dojechał na czas.

Po przyjęciu wezwania, dron może dolecieć na miejsce zdarzenia w ciągu 3 do 5 minut.

Aktywna ochrona z użyciem dronów to obecnie optymalne, najbardziej efektywne rozwiązanie.

Skąd się wziął pomysł na wykorzystanie dronów do ochrony obiektów i świadczenia specjalistycznych usług dla firm ochroniarskich?

Wojciech Stawiarski: Historia mojego zainteresowania dronami wzięła się z tego, że okradziono nasz rodzinny domek w górach. Zastanawialiśmy się wówczas, a było to ponad dwa lata temu, jak w przyszłości powstrzymać takie zdarzenia.

Dom jest w takim miejscu, że ani brygada interwencyjna, ani policjanci nie byliby w stanie do niego przyjechać w rozsądnym czasie. I tak, raczej w formie intelektualnej przygody w gronie znajomych, zastanawialiśmy się nad rozwiązaniem tej sprawy, ale raczej nie w kontekście biznesowym. Wówczas padł projekt wykorzystania dronów do odstraszania intruzów.

To był prywatny projekt rozwiązywania własnych problemów. Zacząłem zgłębiać temat i poznawać sprawy związane z legislacją, był to też okres dużych zmian w przepisach. W Polsce wchodziły w życie przepisy z poziomu europejskiego - generalnie są one bardzo otwarte dla biznesu - na potrzeby komercjalizacji i standaryzujące wykorzystanie dronów. Postanowiłem spróbować sił w tym biznesie. Stosunkowo szybko zainteresowaliśmy naszym projektem agencję ochrony i udało nam się solidnie ocenić problem, z którym się mierzy w swojej codziennej pracy, poznać uwarunkowania ekonomiczne branży.

Największe obciążenie finansowe dla firm ochroniarskich – grupy interwencyjne

Zadaniem grupy interwencyjnej jest szybkie działanie, spłoszenie intruza i nawet zatrzymanie złodzieja. To teoria. Zorganizowane włamania trwa 5-7 minut według danych policyjnych, a wyliczenia niektórych agencji ochrony mówią nawet o czasie 2-7 minut. Tymczasem sam dojazd na miejsce zdarzenia, w zależności od miasta, pory dnia, natężenia ruchu, wynosi 15-45 minut. Niezwykle rzadko zdarza się, by patrol przyjechał na czas. Chyba zdarzenie ma miejsce w pobliżu.

Agencja mająca kilka zespołów interwencyjnych działających w ramach całodobowych dyżurów, działać musi na granicy zyskowności ze względu na koszt utrzymania takich brygad. Jedna grupa to miesięcznie obciążenie rzędu około 30 tysięcy złotych. A koszty pracy nieustannie rosną. Stąd presja ze strony firm ochrony dotycząca automatyzacji pewnych działań.

Czytaj także: Drony zaatakowały rafinerie. Płoną zbiorniki z ropą

Czyli drony mają zastąpić ludzi?

- Z racji obowiązujących przepisów takie rozwiązanie nie wchodziło w grę. Drony można było sprzedać klientowi, a on mógł je wykorzystywać wyłącznie na swoim terenie, bez możliwości zewnętrznej analizy przekazywanych obrazów. Budowa sieci patrolowej czy interwencyjnej nie wchodziła w rachubę, ze względu na ograniczenia dotyczące lotów w przestrzeni miejskiej oraz czasochłonne procedury administracyjne. Skuteczność działania dronów była bardzo ograniczona.

Czyli nadal jako główny element odstraszania przestępców pozostali ochroniarze. Postrzeganie starszych panów, często z łatwo dostrzegalną nadwagą, jako ekip szybkiego reagowania to niemal powszechna praktyka. Dlatego dużo agencji szuka innowacyjnych rozwiązań, chcąc spełniać także oczekiwania klientów.

Czy są obecnie instrumenty prawne umożliwiające wykorzystanie dronów w aktywnej ochronie?

- Nie wszystkie przepisy prawne są już wdrożone, ale zbliżają się kolejne terminy, kiedy zaczną obowiązywać. Ważne, że wiemy, jakie są generalne rozwiązania. W mojej ocenie, z grubsza to zmierza w dobrym kierunku, dzięki instytucjom publicznym odpowiedzialnym za legislację w tej dziedzinie.

Mając na uwadze dostępne rozwiązania, oparliśmy nasz biznes na unikatowym w skali kraju rozwiązaniu. My mamy w ofercie projekt, który nazwaliśmy roboczo "system szybkiego reagowania". A więc po kolei - my jesteśmy producentem dronów i stacji dokujących dla dronów. Stacje dokujące będą rozlokowane w przestrzeni miejskiej. Na przykład dla Krakowa, gdzie mamy siedzibę firmy, planujemy 4-5 stacji dokujących, żeby obsłużyć całe miasto.

Ze względu na ograniczenia w strefach lotów, całego miasta nie obejmiemy tą usługą, ale generalnie na potrzeby większego polskiego miasta 4 stacje powinny spokojnie wystarczyć. Stacja dokująca po pierwsze jest niczym hangar dla dronów, a po drugie po powrocie z operacji przeprowadzana jest w nich diagnostyka i wymiana baterii. Na miejscu nie jest potrzebny żaden człowiek, jest tylko potrzebny specjalista do nadzorowania operacji lotniczych w naszym centrum operacyjnym.

Po otrzymaniu zgłoszenia z partnerskiej agencji ochrony, że w obiekcie klienta doszło do włamania lub podejrzanego zdarzenia, dron dociera do wskazanego w zleceniu obiektu w czasie krótszym niż trwa zorganizowane włamanie. To jest przełomowa rzecz, jeśli chodzi o usługi ochrony mienia, że aby móc zagwarantować sobie ochronę w systemie 7/24h, czyli mieć fizyczną obecność, trzeba się liczyć z kosztami kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie i trzema etatami. Nic nie pojawi się tak szybko na obiekcie, jak dron, który w ciągu 3-5 minut pozwoli ocenić sytuację, wywrze presję na złodziejach.

Po trzech minutach wiemy wszystko

Będziemy mieli swój software pozwalający nam zarządzać całym systemem. Dostarczymy też aplikacje dla naszych partnerów, żeby agencje mogły w czasie rzeczywistym obserwować materiał video z drona.

Dodatkowo przeprowadzamy dokładne wywiady, kontaktujemy się z agencjami ochrony, z którymi już współdziałamy, ale także z nowymi partnerami. Modelujemy naszą usługę, żeby ona spełniała oczekiwania klientów, które nieraz są jednak zbyt wygórowane.

Niektórzy nie do końca wierzą w to, co drony potrafią robić. Fakt, że jesteśmy na obiekcie tak szybko, umożliwia nam także podjęcie zweryfikowanie, czy alarm, do którego jesteśmy wezwani, jest prawdziwy, czy też fałszywy. Często zdarza się tak, a dla wielu agencji jest to powód do działań w 95 proc. przypadków, iż czujkę wzbudziło przechodzące zwierzę albo silny podmuch wiatru. Ekipa została wysłana, poniesiono koszty i nic z tej interwencji nie wynika. My po trzech minutach, dzięki wysłaniu drona, niemal wszystko już wiemy. Oglądamy teren z wysokości 120 metrów, następnie sprawdzamy, czy okna i drzwi nie są naruszone, czy nie ma przecięcia ogrodzenia. W nocy korzystamy z zamontowanych kamer noktowizyjnych i termowizyjnych. Przedstawiamy krótką informację - wyjazd brygady interwencyjnej jest potrzebny lub mowa jest o fałszywym alarmie.

Czytaj także: Jeden dron zamiast kilkudziesięciu pracowników. W Polsce to codzienność

Najważniejsze rozwiązania dotyczą właśnie tego typu usług dla firm ochroniarskich, możemy także dostarczać rozwiązania na potrzeby właścicieli obiektów, ale oni mają własne systemy i tylko mogą się wspomagać zewnętrznymi usługami. Idziemy trochę pod prąd, ponieważ my za firmy ochroniarskie budujemy infrastrukturę, żeby oni mogli się pod nią podpiąć i z niej korzystać.

Jesteśmy na etapie pierwszego wdrożenia naszych rozwiązań. W tym miesiącu zaczynamy pilotaż. Będzie on realizowany w powiecie nowosądeckim i w Krakowie. Zakończymy to do końca roku i pierwsi klienci będą mogli zacząć z nami współdziałać i dołączyć do naszej sieci.

Finalizujemy technologię, aplikacje, parametryzujemy usługę, ustalamy scenariusze operacyjne z agencjami ochrony. Będziemy wszystko wspólnie testować i ćwiczyć. Powinniśmy dostać stosowne zezwolenia z PAŻP i Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wówczas w pierwszych miastach zaczniemy działać na zasadzie pilotażu.

A kwestia finansowania pomysłu?

- To, co zebraliśmy w minionym roku w trakcie kampanii crowdfundingowej, pozwoliło nam realizować pilotaż projektu, dokończenie technologii. W celu zwiększenia zakresu działalności i inwestycji w naszą infrastrukturę będziemy potrzebowali kapitału. Później on się będzie amortyzował i zapewniał zwrot z inwestycji. Zakładamy, że w tym roku jeszcze zorganizujemy kolejną rundę inwestycyjną, natomiast gdy udowodnimy, że nasze założenia są efektywne biznesowo, a usługa jest dobrze postrzegana, to nie wykluczamy wejścia na NewConnect.

Dwa zdania na temat kariery zawodowej. Czym pan się zajmował przed projektem Reakto?

- Posiadam ponad 5 lat doświadczenia w projektowaniu systemów, głównie w grach i aplikacjach mobilnych. Okazuje się, że umiejętności z tym związane świetnie się teraz sprawdzają w projektowaniu procesów biznesowych.