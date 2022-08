Lawinowy wzrost kradzieży kryptowalut. Trop prowadzi do Korei Północnej

Tylko od początku tego roku skradziono kryptowaluty o wartości 1,9 miliarda dolarów, co oznacza 60-proc. wzrost w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku - wynika z raportu firmy analitycznej blockchain Chainalysis.

Co ciekawe, tak wyraźny wzrost wolumenu skradzionych kryptowalut nastąpił w okresie, kiedy wartość wielu z nich spadła.

Znaczną część tego wzrostu przypisuje się funduszom protokołów zdecentralizowanych finansów (DeFi). To platformy finansowe, umożliwiające udzielanie pożyczek denominowanych w kryptowalutach poza tradycyjnymi bankami.

Niektóre z największych hacków kryptowalutowych w 2022 roku dotyczyły protokołów DeFi, wśród nich wymienić można atak na skupioną na grach sieć Ronin Network, która w marcu ogłosiła stratę aż ponad 625 milionów dolarów w USDC i etherze (ETH).

Wiele środków skradzionych z protokołów DeFi przypisuje się tzw. złym aktorom powiązanym z Koreą Północną, w szczególności elitarnym grupom hakerskim, np. Lazarus Group.

Według raportu Chainalysis, w tym roku hakerzy związani z Koreą Północną ukradli z protokołów DeFi około 1 miliarda dolarów. Uważa się, że kradzieże te są częścią szerszej strategii, która ma pomóc w uzyskaniu dochodów dla północnokoreańskiego reżimu, który w dużej mierze został odcięty od świata.

Według CoinGecko, kapitalizacja rynku kryptowalut wynosiła w środę ok. 1,1 biliona dolarów, co oznacza spadek o ponad 50 proc. z około 2,35 biliona dolarów na początku roku. W tym czasie bitcoin stracił na wartości o ok. 48 proc.