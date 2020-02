Le Maire: brak jednolitego podatku cyfrowego do końca 2020 r. oznaczałby chaos

Brak jednolitych, globalnych zasad dla podatku cyfrowego do końca 2020 r. oznaczałby chaos, w którym poszczególne kraje wprowadzałyby odmienne zasady opodatkowania koncernów technologicznych - wskazał francuski minister finansów Bruno Le Maire w rozmowie z dziennikarzami.

"Po raz pierwszy mamy wśród członków G20 powszechną zgodę ws. potrzeby opracowania nowego systemu międzynarodowych podatków" - powiedział Le Maire agencji Reutera w kuluarach dwudniowego szczytu grupy G20 w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej.

"Postawmy sprawę jasno - albo do końca 2020 r. powstanie międzynarodowe rozwiązanie (...), będące w interesie zarówno krajów i koncernów technologicznych, (...) albo do takich ustaleń nie dojdzie i w życie wejdą krajowe podatki cyfrowe" - przekonywał minister.

Sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin podkreślił, że nałożenie na firmy internetowe specjalnej daniny na poziomie poszczególnych krajów najpewniej spotka się z cłami odwetowymi ze strony Waszyngtonu.

Mnuchin potwierdził, że podatek cyfrowy jest jednym z tematów dyskusji w obecnych negocjacjach z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Według Reutera amerykański polityk liczy na rozwiązanie tej kwestii do końca roku. Wskazał zarazem, że w przypadku niepowodzenia negocjacji rząd USA nałoży dodatkowe cła na kraje takie jak Francja, które opracowały już swoje wersje podatków cyfrowych.

"Konsekwentnie powtarzamy, że naszym zdaniem podatek od usług cyfrowych jest dyskryminujący wobec koncernów technologicznych, a w szczególności grupy amerykańskich przedsiębiorstw" - wskazał sekretarz skarbu USA.

Kilka spośród największych światowych koncernów technologicznych ma siedziby właśnie w Stanach Zjednoczonych - m.in. Alphabet (spółka matka Google'a i YouTube'a), Facebook i Amazon. Amerykańskie władze unikają jednak opowiadania się za zdecydowanym rozwiązaniem kwestii podatków cyfrowych z powodu zbliżających się wyborów prezydenckich - wskazała agencja Reutera.

OECD chce na początku lipca wypracować porozumienie co do tego, w jakim państwie powinny być odprowadzane poszczególne daniny i jaki procent dochodu firmy z siedzibą za granicą powinien zostać opodatkowany. Projekt powinien być gotowy do końca 2020 roku.