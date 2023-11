Legenda świata elektroniki szykuje wielki powrót. Chce zrewolucjonizować rynek chipów

Canon, symbol świata elektroniki lat 80. i 90. ubiegłego wieku, zapowiada spektakularny come back. Planuje podbój rynku zupełnie nową technologią.

Canon, znany starszym użytkownikom aparatów fotograficznych, wraca do gry innymi drzwiami. W połowie października Japończycy przedstawili najnowszy sprzęt do litografii komputerowej.

Japończycy twierdzą, że dzięki technologii zwanej nanonadrukiem (nanoimprint) ich maszyny mogą dokładniej, szybciej i taniej wytwarzać chipy.

W ten sposób starają się odebrać część rynku holenderskiej firmie ASML, która jest niemal monopolistą na rynku urządzeń do produkcji najcieńszych chipów.

W latach 80. i 90. Canon był symbolem nowoczesnej elektroniki konsumenckiej. Japońskie aparaty fotograficzne były nieodłącznym rekwizytem każdej grupy turystycznej. Jednak z czasem marka stopniowo znikała z przestrzeni publicznej.

Choć sprzęt Canona pozostaje na wyposażeniu wielu amatorów tradycyjnej fotografii, to aparaty fotograficzne coraz częściej są zastępowane przez telefony komórkowe. Coraz więcej zysków japońskiej firmy pochodziło z wytwarzania specjalistycznych urządzeń optycznych, w szczególności tych niezbędnych przy produkcji chipów oraz ekranów do elektroniki.

Potentat długo zapowiadał wielki powrót i zaskoczył rynek

Japoński koncern od dłuższego czasu zapowiadał „wielki powrót”. W maju serwisy specjalizujące się w elektronice konsumenckiej obiegła wiadomość, że Canon poszukuje partnera do wytwarzania smartfonów. Sugerowałoby to podążenie drogą innych firm z branży optycznej, takich jak niemiecki Zeiss, dzięki którym najnowsze modele telefonów nawet mniej znanych firm wyposażone są w coraz bardziej zaawansowane kamery. Canon zapowiadał również coraz to nowe elektroniczne gadżety.

W połowie października firma zaskoczyła jednak informacją z wysokospecjalistycznego – i zyskownego – rynku produkcji sprzętu do wytwarzania mikroprocesorów. Japończycy twierdzą, że ich maszyna do litografii może wytwarzać najmniejsze tranzystory używane w najbardziej zaawansowanych mikroukładach dzięki technologii nanonadruku. Chodzi nawet o chipy o grubości 2 nanometrów.

Canon rzuca rękawicę dotychczasowym hegemonom rynku chipów

Dotychczas nadruk na tak cienkich płytkach krzemowych był specjalnością urządzeń holenderskiej ASML. Trzej najwięksi producenci gotowych chipów na świecie – amerykański Intel, koreański Samsung i tajwański TSMC – polegają na technologii ASML skrajnego nadfioletu (EUV). Te cienkie chipy zasilają zaś dla przykładu potężne serwery centrów danych, na których działa chmura obliczeniowa. Na tych mikroskopijnych płytkach opierają się również rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji (AI).

Na czym polega różnica między już działającymi urządzeniami ASML oraz tymi zaproponowanymi przez Canona? Japończycy argumentują, że ich technologia nanonadruku jest dokładniejsza, szybsza i mniej kosztowna. Holenderskie maszyny wykorzystują lasery o dużej mocy do wytrawiania – czyli „płytkiego grawerowania” – wzorów na waflach krzemowych. Alternatywa firmy Canon polega natomiast na bezpośrednim wytłaczaniu projektów układów scalonych na waflach za pomocą odpowiednio przygotowanej formy. Wedle argumentacji Japończyków pozwala to na tworzenie dokładniejszych wzorów przy mniejszej liczbie procesów oraz pozwala uniknąć konieczności stosowania drogich laserów i supergładkich luster.

Wyzwanie rzucone, a sceptyków nie brakuje. Będzie wiele przeszkód do pokonania

Jednak nie brakuje sceptyków wskazujących na ryzyko związane z nowymi rozwiązaniami Canona. Cytowany przez brytyjski The Economist analityk Dylan Patel z niewielkiej firmy badawczej SemiAnalysis twierdzi, że japońska firma będzie musiała pokonać dwie podstawowe przeszkody. Po pierwsze, technologia nanonadruku wymaga niesłychanej precyzji, co zwiększa ryzyko błędów i dużej liczby produkcyjnych „odrzutów”. Może okazać się skuteczna przy mniej skomplikowanych chipach pamięci, ale na razie nie wydaje się, by znalazła zastosowanie w najbardziej zaawansowanych mikroprocesorach logicznych, na których opierają się rozwiązania AI.

Drugi rodzaj trudności ma charakter rynkowy: niesłychanie drogie linie produkcyjne chipów są zaprojektowane pod urządzenia holenderskiej ASML. Nawet jeśli Canon przekona do swoich rozwiązań, jego maszyny na hale produkcyjne wjadą najwcześniej za pięć, a nawet dziesięć lat.

ASML, jedna z nielicznych firm europejskich, która zdobyła centralną rolę w kluczowych technologiach współczesnej gospodarki, ma więc czas, by odpowiedzieć na wyzwanie rzucone przez Japończyków. Menedżerowie z brabanckiego miasta Veldhoven - poza bieżącym spadkiem zamówień związanym z czasową nadprodukcją w branży - mają więc jeszcze jeden powód do niepokoju.

