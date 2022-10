Lewandowski: technologie cyfrowe w znaczącym stopniu pomagają rozwijać biznes

Technologie cyfrowe w znaczącym stopniu pomagają rozwijać biznes - powiedział w czwartek w Lublinie podsekretarz stanu w KPRM Paweł Lewandowski. Dodał, że małe i średnie przedsiębiorstwa często nie mogą pozwolić sobie na inwestycje w cyfryzację z powodu braku zasobów ludzkich i finansowych.

Podsekretarz stanu w KPRM uczestniczył w otwarciu Szczytu Cyfrowego IFG Polska 2022 w Lublinie. Podczas debaty eksperckiej poświęconej roli cyfryzacji we wspieraniu mikroprzedsiębiorców i startupów podkreślił, że minął czas, w którym transformacja cyfrowa stanowiła tylko przewagę konkurencyjną. "Obecnie jest ona w coraz większym stopniu być albo nie być (…) Najpierw lockdownowe zamrożenie całych branż, a następnie wojna na Ukrainie wywołały pełnowymiarową recesję, zmuszając do podjęcia skoordynowanych działań w celu ożywienia gospodarki" - zaznaczył Paweł Lewandowski.

Według niego posiadająca ogromny potencjał cyfryzacja może "pchnąć branże, które ucierpiały w wyniku pandemii, z powrotem na trajektorię wzrostu". "To, co nazywany przełomowymi technologiami, będzie bezcenne dla stymulowania podstawowych czynników wzrostu - innowacji, produktywności, konkurencyjności. Nie da się bowiem zdobyć i utrzymać przewagi konkurencyjnej bez inwestycji w technologie ICT, takie jak analityka, big data, sztuczna inteligencja, obliczenia kwantowe, druk 3D, mobilna łączność internetowa" - wymienił podsekretarz stanu w KPRM.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że małe i średnie przedsiębiorstwa są kręgosłupem europejskiej gospodarki. Podał, że według danych Komisji Europejskiej stanowią one 99 proc. wszystkich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.

"Zapewniają dwa na trzy miejsca pracy w całej Unii i generują 50 proc. europejskiego PKB. Co istotne, MŚP podejmują około połowy wszystkich działań pro-innowacyjnych w Unii. Mimo to, małe przedsiębiorstwa znajdują się w niekorzystnej sytuacji, jeśli chodzi o cyfryzację. Cierpiąc z powodu braku zasobów - zarówno ludzkich, jak i finansowych - często nie mogą sobie pozwolić na inwestycje w cyfryzację" - przekazał Lewandowski, dodając, że mniej niż jedna na pięć firm z sektora MŚP z powodzeniem zintegrowała technologie cyfrowe w porównaniu z ponad połową dużych firm.

Ocenił, że to szczególnie niepokojące, ponieważ "technologie cyfrowe zmieniają nasz świat w bezprecedensowym tempie i w znaczącym stopniu pomagają rozwijać biznes".

Zdaniem podsekretarza stanu w KPRM, by utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju i nadążać za zaawansowanymi gospodarkami Europy Zachodniej, Polska powinna wspierać poprawę produktywności za pomocą odpowiednich instrumentów publicznych skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw.

Nawiązując do startupów, Lewandowski ocenił, że są one katalizatorem wzrostu gospodarczego. Przekazał, że na świecie wartość wytwarzania przez startupy jest niemal równa PKB gospodarki G7, a kwota finansowania startupów w 2021 roku przekroczyła 600 mld dol., bijąc wszelkie dotychczasowe rekordy. "Niestety, jak dotąd (…) pod względem innowacyjności, polska gospodarka odstaje od krajów Europy Zachodniej i Północnej" - dodał.

Według niego powinno się zapewnić startupom dostęp do większego kapitału i szanse na skorzystanie z prywatnych inwestycji. Nawiązał do utworzenia w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pierwszego w Polsce publicznego, komercyjnie działającego funduszu, który skoncentrowany jest na inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa w fazie wzrostu i ekspansji. "W latach 2020-2016 NCBR Investment Fund zamierza przeznaczyć łącznie 700 mln zł na koinwestycje z funduszami partnerskimi, to jest około 100 mln rocznie" - poinformował Lewandowski.

Szczyt Cyfrowy IGF Polska 2022 poświęcony jest aktualnym kwestiom związanym z funkcjonowaniem Internetu oraz przyszłości przestrzeni cyfrowej. Łącznie przygotowano ponad 20 sesji i warsztatów. Uczestnicy rozmawiają m.in. o nowych technologiach służących społeczeństwu, aktualnych trendach obowiązujących w cyfrowej gospodarce, roli człowieka w Internecie i ochronie przed cyberzagrożeniami.

IGF Polska (Internet Governance Forum) jest częścią inicjatywy ONZ gromadzącej krajowe spotkania w Europie oraz innych częściach świata. Od 2016 roku ułatwia współpracę różnych środowisk zainteresowanych kształtowaniem dyskusji dotyczącej zarządzania Internetem. Kulminacyjnym momentem działalności IGF Polska jest coroczna konferencja - Szczyt Cyfrowy IGF Polska, której celem jest prezentowanie polskiej perspektywy w globalnej dyskusji nad przyszłością przestrzeni cyfrowej.