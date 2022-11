LG pracuje nad ekranami jak guma

Na początku listopada LG zaprezentowało 12-calowy ekran, który dzięki innowacyjnemu wykonaniu będzie zdolny do wyginania i rozciągania się, przy zachowaniu swoich właściwości technicznych.

Według południowokoreańskiego producenta jest to pierwszy tak zaawansowany produkt tego rodzaju na świecie.

Wedle przewidywań elastyczne ekrany mogą w przyszłości zostać skomercjalizowane w branżach odzieżowej, gamingowej czy też meblarskiej.

Koniec prac badawczych nad nowym wyświetlaczem zaplanowany jest na 2024 r.

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie LG, nowy 12-calowy ekran o wysokiej rozdzielczości ma możliwość rozciągnięcia swojej powierzchni do 14 cali. Według oficjalnego opisu, dzięki zastosowaniu oświetlenia w technologii micro-LED i rozstawowi pikseli o gęstości poniżej 40 mikrometrów, wyświetlacz ten zachowuje dużą wytrzymałość na czynniki zewnętrzne. Przy tym jakość obrazu na wyświetlaczu nie odbiega od standardowych produktów konkurencji.

Ekran jak film do aparatu fotograficznego, wygina się ja guma

Ekran ten został zbudowany z wysoce odpornej matrycy przypominającej film do aparatu fotograficznego, wykonanej ze specjalnego rodzaju silikonu wykorzystywanego do produkcji soczewek kontaktowych. Wyświetlacz ten potrafi się wyginać niemalże jak tworzywo gumowe. W przeciwieństwie do konwencjonalnego linearnego systemu przewodów, w tym przypadku zastosowano połączenia w kształcie litery S, pozwalające na wyginanie się ekranu, przy zachowaniu trwałości urządzenia i wysokiej rozdzielczości obrazu.

Jak podaje portal “The Korea Times” rozciągający się wyświetlacz LG jest zdolny do ponad 10 tys. zmian swojego kształtu, obrazując tym samym elastyczność materiału, z którego jest wykonany.

Innowacyjny wyświetlacz, który może odmienić przyszłość elektroniki użytkowej

Nad jego opracowaniem pracowało nie tylko LG. W ramach krajowego projektu zaangażowane było ponad 20 instytucji, zarówno uniwersyteckich, jak i przemysłowych. W 2020 r. prace zainicjowało południowokoreańskie Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii.

Innowacyjny wyświetlacz w przyszłości prawdopodobnie wpłynie na formę wielu sprzętów elektronicznych, takich jak telewizory, tablety i smartfony. Być może część z nich będzie jeszcze elastyczniejsza, pozwalając nam np. na zwijanie lub składanie przed schowaniem do kieszeni. Tego typu wyświetlacze mogą także pojawić się na ubraniach, meblach i w pojazdach, pokrywając nierówne bądź wyginające się przestrzenie. Byłoby to kolejny sposób ekspansji wirtualnych treści w przestrzeni publicznej, którego być może będziemy świadkami w ciągu najbliższych kilku lat. Koniec prac badawczych nad nowym wyświetlaczem zaplanowany jest na 2024 r.

