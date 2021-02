Li Ka-shing odzyskał tytuł najbogatszego w Hongkongu dzięki akcjom Zooma

Magnat biznesowy Li Ka-shing odzyskał pierwsze miejsce na liście najbogatszych ludzi w Hongkongu wg „Forbesa”. Wartość jego majątku wzrosła między innymi dzięki udziałom w operatorze wideokonferencji Zoom, który zyskał na znaczeniu w czasie pandemii Covid-19.

Wartość akcji należącej do Li firmy deweloperskiej CK Asset Holdings spadła w ciągu ostatniego roku o 27 proc., ale łączny majątek 92-letniego magnata powiększył się w tym czasie o 20 proc. do 35,4 mld dolarów.

Li, nazywany przez zwolenników "Supermanem", skorzystał między innymi na wzroście cen akcji notowanego na amerykańskiej giełdzie Zooma - podkreśla w czwartek hongkońska stacja RTHK, która informuje o zestawieniu opublikowanym przez magazyn "Forbes Asia".

Bloomberg informował w lutym, że Li posiada akcje Zooma warte ok. 8,3 mld dolarów, czyli około 6,6 proc. udziałów w tej firmie. Według źródeł amerykańskiej agencji 92-letni magnat przekazał część tych akcji wartą 2 mld dolarów swojemu synowi Richardowi, który też jest biznesmenem.

Drugie miejsce na liście najbogatszych ludzi w Hongkongu zajął z majątkiem wartym 30,5 mld dolarów Lee Shau-kee, założyciel firmy deweloperskiej Henderson Land, który w ubiegłym roku był na pierwszej pozycji.

Trzecie miejsce utrzymał natomiast Henry Cheng, szef dewelopera New World Development i firmy jubilerskiej Chow Tai Fook. Jego fortunę wyceniono w najnowszym zestawieniu na 22,1 mld dolarów.Gospodarka Hongkongu skurczyła się w 2020 r. o 6,1 proc. i był to jej najgorszy wynik od azjatyckiego kryzysu finansowego z 1998 r. Łączny majątek 50 najbogatszych mieszkańców miasta powiększył się jednak od poprzedniego zestawienia o 7,5 proc., z 308 do 331 mld dolarów - zaznaczył "Forbes Asia".

Wśród 50 bogaczy ujętych w rankingu jest osiem kobiet. Najwyżej z nich, na miejscu dziewiątym, znalazła się Kwong Siu-hing z majątkiem wycenianym na 13,4 mld dolarów. Jest ona największym udziałowcem działającej na rynku nieruchomości spółki Sun Hung Kai Properties i wdową po jednym z jej założycieli Kwok Tak-sengu.