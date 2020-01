Liczba chętnych na telefony obsługujące 5G przekroczyła oczekiwania Samsunga

Południowokoreański producent elektroniki Samsung Electronics w 2019 r. dostarczył klientom ponad 6,7 mln egzemplarzy modelu Galaxy 5G, który obsługuje najnowszą technologię transmisji danych – podał serwis TechCrunch. Wynik przekroczył wcześniejsze oczekiwania firmy.

We wrześniu 2019 r. wiceprezes południowokoreańskiego koncernu JuneHee Lee sugerował, że do tego czasu sprzedano ponad dwa miliony smartfonów Samsunga obsługujących sieć 5G. Zapowiedział wtedy podwojenie tej liczby do końca roku.

W piątek koncern poinformował, że według danych zebranych przez Counterpoint Research sprzedaż Galaxy 5G stanowiła 53,9 proc. globalnej sprzedaży smartfonów obsługujących sieć piątej generacji.

W pierwszym kwartale 2020 r. Samsung zamierza wprowadzić na południowokoreański rynek kolejne urządzenie obsługujące sieć 5G, tablet Galaxy S6 5G - przypomniał serwis.

Jak zauważył TechCrunch, oczekuje się, że w lutym 2020 r. koncern wprowadzi do sprzedaży modele Galaxy S11 obsługujące sieć 5G. Analitycy spodziewają się też, że choć obecnie żaden ze smartfonów amerykańskiego producenta Apple nie obsługuje tej technologii, to firma zaprezentuje takie urządzenia w lipcu.

Wprowadzenie na rynek procesorów Snapdragon 865 i 765 firmy Qualcomm ma jeszcze w 2020 r. pozwolić większej liczbie producentów elektroniki oferować smartfony ze wsparciem 5G, co ożywi sprzedaż tego rodzaju urządzeń - wskazał serwis.