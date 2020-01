Liczba zapytań służb o dane klientów giełdy Kraken wzrosła o niemal połowę

Liczba zapytań służb o dane klientów giełdy kryptowalutowej Kraken w 2019 roku wzrosła o 49 proc. w stosunku do roku 2018 - podał serwis The Next Web. W ubiegłym roku było 710 takich zapytań, dotyczących 1222 kont użytkowników. Kraken spełnił żądania organów co do 62 proc. wniosków.

Najwięcej próśb o dostęp do informacji o klientach Krakena złożyły do administracji tej giełdy organy ścigania z USA (łącznie 432). Na drugim miejscu pod względem liczby żądań dostępu do danych uplasowała się w ubiegłym roku Wielka Brytania (86 zapytań). Na trzecim miejscu znalazła się Dania (44 wnioski).

W USA prośby o dostęp do danych najczęściej kierowało do Krakena Federalne Biuro Śledcze (FBI), z którego wystosowano aż 116 tego typu wniosków. 73 żądania z kolei skierowała do giełdy federalna agencja zajmująca się walką z przestępczością narkotykową (DEA). The Next Web ocenia, że wysoka liczba zapytań z jej strony uzasadniona jest częstotliwością wykorzystania bitcoina oraz innych kryptowalut w handlu narkotykami ze względu na stosunkowo znaczny poziom anonimowości tego rodzaju transakcji.

Nie każda prośba o dostęp do danych została uznana przez Krakena. 28 proc. wszystkich wniosków, jakie napłynęły do administracji giełdy, ta oceniła jako niespełniające lokalnych kryteriów prawnych lub wewnętrznych zasad polityki udostępniania danych przez firmę.

Kraken poinformował, iż spełnił żądania służb w przypadku 62 proc. wniosków. The Next Web ocenia, że dane podawane przez tę giełdę to jedynie wycinek szerszego obrazu problemu walki z przestępczością realizowaną przy wsparciu obrotu kryptowalutowego, jednakże - jak podkreśla serwis - jego bliższa analiza nie jest obecnie możliwa ze względu na brak potwierdzonych danych z całej branży.