Liczy się nie tylko dostęp do wiedzy i technologii. Innowacyjność zaczyna się w głowie

Technologie, innowacje, digitalizacja – trudno o tematy bardziej aktualne. Cyfrowa rewolucja trwa i postępuje coraz szybciej – podkreślali dziś w Katowicach uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego, którzy spotkali się, by debatować o cyfrowej przyszłości.

- Kryzysy spowodowały, że zauważaliśmy zapotrzebowanie na budowę kompetencji cyfrowych. W ciągu najbliższych kilku lat wzrośnie poziom kompetencji cyfrowych całego społeczeństwa – powiedział dziś w Katowicach Paweł Lewandowski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Sposobem mają być inwestycje w edukację, ale również w sprzęt i szerokopasmowy internet.

Jak powiedział Paweł Lewandowski podczas sesji "Technologie, innowacje, digitalizacja" w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, rząd przygotowuje przepisy, które sprawią, że zatrudniane w administracji osoby zajmujące się IT, a zwłaszcza cyberbezpieczeństwem, będą miały zagwarantowane uposażenia równe lub nawet wyższe od tych, które są oferowane na wolnym rynku.

Wszystko po to, by jak najbardziej rozbudować możliwości kraju w zakresie IT. – Uruchomiliśmy program rozwoju kompetencji cyfrowych w formie szkoleń dla wszystkich, którzy chcą partycypować w rynku pracy IT – dodaje podsekretarz stanu.

Szymon Wałach, wiceprezes ds. digital i strategii oraz członek zarządu InPostu, podczas dzisiejszej debaty poświęconej technologiom, innowacjom i digitalizacji podkreślał jednak, że ważny jest nie tylko dostęp do sprzętu czy wiedzy, ale też sposób myślenia osób decyzyjnych.

- W dzisiejszym świecie większość menadżerów ma podobny dostęp do wiedzy i technologii. To, co wyróżnia innowacyjne firmy to sposób, w jaki budują i powiększają ten kapitał wiedzy technologicznej. To nie magiczna technologia, ale to jak podchodzimy do tego, co na co dzień prowadzi do budowania przewagi na rynku – mówił wiceprezes InPostu.