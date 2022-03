LikarPL - aplikacja, która pomoże porozumieć się pacjentom z Ukrainy z lekarzami w Polsce

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło aplikację LikarPL, która ułatwi porady lekarskie dla obywateli Ukrainy. Umożliwi ona szybką diagnozę stanu zdrowia pacjenta, a także komunikację między pacjentem i lekarzem, który nie posługuje się językiem ukraińskim - poinformował w czwartek resort.

Aplikacja składa się z dwóch modułów - dla pacjenta i dla lekarza. W części dla pacjenta znajduje się specjalny formularz, do którego należy wpisać podstawowe dane o stanie zdrowia. Pozwoli to lekarzowi przygotować się do konsultacji medycznej. Ankieta dostępna jest w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim oraz angielskim.

Po wypełnieniu formularza należy zapamiętać lub zapisać jego indywidualny numer i podać go lekarzowi przed konsultacją medyczną.

Moduł dla lekarza jest wykorzystywany podczas wizyty. W czasie konsultacji medycznej język ukraiński/rosyjski będzie tłumaczony na język polski oraz język polski na język ukraiński/rosyjski. Gdy pacjent będzie mówił po ukraińsku, lekarz otrzyma transkrypcję w języku polskim. Gdy lekarz będzie wykorzystywać język polski, a pacjent otrzyma transkrypcję w języku ukraińskim. Moduł zapewni więc sprawną komunikację pomiędzy lekarzem i pacjentem.

Zarówno formularz, jak i transkrypcja rozmowy będą mogły być wygenerowane do pliku pdf i wydrukowane. Wygenerowany plik będzie dostępny w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim oraz angielskim.

Aplikacja została udostępniona pod linkiem: https://likar.mz.gov.pl