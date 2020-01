Lime testuje technologię monitorującą hulajnogi na chodniku

Amerykański dostawca hulajnóg Lime zainstalował w swoich elektrycznych hulajnogach sensory, monitorujące jak często jeżdżono nimi po chodniku. Ma to pomóc w opracowaniu systemu, zachęcającego użytkowników do poruszania się pojazdami elektrycznymi po jezdni.

Do zainstalowanych na hulajnogach prędkościomierzy, Lime dodał akcelometry, czyli czujniki badające przyspieszenie. To pozwoli systemowi zidentyfikować, za pomocą wibracji, rodzaj podłoża, po jakim porusza się hulajnoga. Umożliwi to przeanalizowanie trasy pojazdu i pozwoli ocenić, czy użytkownik jechał po jezdni, czy po chodniku.

Firma przekonuje, że technologia pozwala ocenić to z 95 proc. trafnością.

Lime zamierza zainstalować system, który w sytuacji, jeśli ponad połowa jazdy hulajnogą będzie odbywała się po chodniku, będzie wysyłał użytkownikowi wiadomość i maila z ostrzeżeniem. Dostanie on również zdjęcie odzwierciedlające przebytą trasę z zaznaczeniem, który jej odcinek przebiegał przez chodnik.

Firma chce także wykorzystać zebrane przez siebie dane do tego, żeby ocenić, ile dokładnie osób jeździ po chodnikach, w którą stronę dokładnie się udają i jak długo trwa jazda. Informacje te mają być potem wykorzystane do rozbudowy miejskiej infrastruktury i dodania np. ścieżek rowerowych i dróg dla skuterów.

Lime testuje swój nowy system w amerykańskim San Jose w Kalifornii, które to miasto próbuje pozbyć się elektrycznych hulajnóg z chodników i wprowadza regulacje dla firm je produkujących. Firma zapowiada jednak, że już niedługo chce korzystać z nowej technologii także w innych miastach w USA.