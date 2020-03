Linie Cathay Pacific chcą przewozić do Japonii cargo zamiast pasażerów

Linie lotnicze z Hongkongu ogłosiły w poniedziałek, że zastanawiają się nad wznowieniem zawieszonych z powodu epidemii koronawirusa lotów pasażerskich do Japonii, z tą różnicą, że zamiast pasażerów przewoziłyby samolotami towary - informuje agencja Reutera.

W sobotę linie Cathay Pacific poinformowały, że do końca marca zawieszają większość lotów pasażerskich do Japonii, w tym loty do takich miast jak Tokio, Osaka, Sapporo, Fukuoka i Nagoya. Cathay podjęły taką decyzję po tym, jak władze Japonii ogłosiły, że wszyscy pasażerowie, posiadający paszporty z Chin i Hongkongu będą musieli obowiązkowo przejść dwutygodniową kwarantannę, zanim zostaną wpuszczeni na terytorium kraju.

W poniedziałek jednak linie poinformowały, że mogą wznowić loty do Japonii, przewożąc samolotami pasażerskimi jedynie cargo, zamiast pasażerów.

"Chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze usługi łączące przewóz pasażerów i towarów mogą ucierpieć, w tej chwili zastanawiamy nad kontynuacją usługi przewozu ładunków z i do Japonii. To oznacza m.in. wznowienie niektórych lotów pasażerskich w celu transportu jedynie cargo" - oświadczyły linie.

Jak donosi dziennik South China Morning Post, ograniczenie lotów między Hongkongiem i Japonią może spowodować braki w dostawie m.in. świeżych owoców morza i owoców, które zwykle dowożone były właśnie w lukach ładunkowych samolotów pasażerskich.