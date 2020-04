LinkedIn: darmowe ogłoszenia dla firm pracujących podczas epidemii

LinkedIn (Microsoft) od czwartku przez trzy miesiące umożliwi bezpłatne publikowanie ogłoszeń firmom poszukującym pracowników do pracy w czasie pandemii Covid-19, w tym organizacjom służby zdrowia i organizacjom pozarządowym - informuje portal TechCrunch.

Chodzi przede wszystkim o zawody postrzegane jako "kluczowe" podczas epidemii koronawirusa, jak m.in. personel medyczny, pracownicy szpitali i klinik, psychologowie, a także osoby zatrudnione w marketach spożywczych, branży dostawczej czy organizacjach pozarządowych działających na rzecz walki z kryzysem wywołanym przez Covid-19.

Należąca do Microsoftu platforma LinkedIn już zapowiedziała, że wkrótce lista "kluczowych" zawodów może zostać poszerzona m.in. o firmy produkujące respiratory czy kolejne organizacje.

"Monitorujemy sytuację na bieżąco, ale już zauważyliśmy, że niektórzy pracodawcy borykają się z krytycznym brakiem pracowników. Na początek udostępniliśmy naszą ofertę najbardziej oczywistym branżom, ale już pracujemy nad rozszerzeniem narzędzi na kolejne" - powiedział portalowi TechCrunch szef działu karier i talentów w LinkedIn, Blake Barnes.

Poza możliwością publikacji bezpłatnych ogłoszeń o pracę, LinkedIn stworzył również wirtualną tablicę zawierającą listę najbardziej "pilnych ogłoszeń", przez co będą one bardziej widoczne na platformie. W praktyce oznacza to, że wszyscy użytkownicy serwisu, którzy posiadają kwalifikacje odpowiadające poszukiwanym przez pracodawców, po wejściu na główną stronę LinkedIn automatycznie zobaczą listę aktualnych ogłoszeń. Ponadto osoby, które zainstalowały funkcję powiadamiania o pojawiających się wakatach, będą otrzymywać informacje w czasie rzeczywistym, w momencie publikacji ogłoszenia.

Podobne zasady dotyczyć będą także wolontariatu. Wszystkie organizacje poszukujące wolontariuszy do pracy w czasie epidemii mogą dołączyć do projektu LinkedIn o nazwie Recruiting for Good, po czym dostaną one trzymiesięczny bezpłatny dostęp do narzędzi rekrutacyjnych serwisu. Jak poinformowała firma, z możliwości tej skorzystały już takie organizacje, jak Amerykański Czerwony Krzyż z Los Angeles, nowojorski szpital prezbiteriański i amerykańska organizacja Lekarz na Żądanie.

Specjalizujący się w umożliwianiu rekrutacji i prowadzeniu kontaktów portal społecznościowy LinkedIn nie jest jedyną platformą, która w ostatnich tygodniach zaangażowała się w działania związane z pandemią koronawirusa. Facebook i Twitter nawiązały wcześniej współpracę z międzynarodowymi organizacjami zdrowia, w tym WHO, żeby wspólnie zwalczać dezinformację o Covid-19 w sieci i rzetelnie informować o zagrożeniu. W podobne działania angażuje się również koncern Google.