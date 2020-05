LinkedIn uruchamia nową funkcjonalność Wydarzeń Wirtualnych

Serwis społecznościowy LinkedIn umożliwiający kontakty pomiędzy pracownikami i firmami wprowadził nową funkcjonalność Wydarzeń Wirtualnych. Ma ona pozwalać organizacjom na kontakt ze swoimi społecznościami za pośrednictwem strumieniowanych na żywo spotkań.

Dzięki nowej funkcji organizacje korzystające z platformy należącej do Microsoftu będą mogły kierować swój przekaz to konkretnych odbiorców - czy to innych użytkowników serwisu, czy też przedstawicieli konkretnych branży, z opcją jego personalizacji. Jak zapewnia LinkedIn, pozwoli to firmom na utrzymywanie kontaktu ze swoimi społecznościami także w trakcie pandemii Covid-19, w sposób bezpieczny i w czasie rzeczywistym, bo Wirtualne Wydarzenia będą mogły być na żywo strumieniowane na stronie serwisu. Możliwe ma być również zapisanie nagrania i późniejsze udostępnianie go użytkownikom, którzy nie mogli wziąć udziału w konkretnych wydarzeniu.

Odpowiedzialna w LinkedIn za produkcję wydarzeń Liz Lee poinformowała, że platforma zamierza również zintegrować trzy sekcje, czyli: Strony, Wydarzenia i LinkedIn Live. W ten sposób spółka zamierza pomóc firmom w promocji danego wydarzenia jeszcze przed jego premierą, m.in. przez nawiązywanie dyskusji z użytkownikami lub zbieranie komentarzy od uczestników, tak żeby interesujące ich zagadnienia mogły zostać poruszone podczas spotkania.

Dyrektor ds. produktu w LinkedIn Rishi Jobanputra powiedział, że funkcjonalność zaczęła się już cieszyć zainteresowaniem przedsiębiorców, tym bardziej że większość z nich z powodu pandemii musiała odwołać wcześniej zaplanowane imprezy stacjonarne. Jobanputra zdradził, że usługa została już wykorzystana przez pewną firmę motoryzacyjną do zaprezentowania nowego modelu pojazdu, a jedna z firm modowych zorganizowała za pośrednictwem serwisu pokaz online.