Litewski rząd zatwierdził plan rozwoju sieci 5G

Rząd Litwy zatwierdził plan rozwoju bezprzewodowych systemów piątej generacji na lata 2020-2025. Przetarg na częstotliwości przeznaczone na potrzeby szybkiej sieci bezprzewodowej nowej generacji - 5G, ma zostać ogłoszony jeszcze w bieżącym roku.

"Litwa dąży do wdrożenia decyzji Komisji Europejskiej dotyczących rozwoju tej technologii, ale jednocześnie dąży do tego, by kontrola tego procesu pozostała w gestii państwa" - powiedział szef resortu komunikacji Litwy Jarosław Narkiewicz, cytowany w środowym komunikacie. Minister zaznaczył w nim, że "zatwierdzenie wytycznych i wdrożenie proponowanych środków zapewni nadzór instytucji państwowych nad rozwojem komunikacji 5G na Litwie, tworząc jednocześnie korzystne warunki prawne i inwestycyjne".

Zgodnie z założeniem rządu już w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na częstotliwości przeznaczone na potrzeby 5G. Do 2025 roku sieć nowej generacji ma być wdrożona w litewskich miastach, w międzynarodowych korytarzach transportowych Via Baltica i Rail Baltica, na drogach krajowych i trasach kolejowych, na lotniskach i w portach.

Wdrożenie sieci 5G na Litwie ma być sfinansowane ze środków unijnych.

Łączność bezprzewodowa nowej generacji ma odegrać istotną rolę w rozwoju innych technologii, m.in. pojazdów autonomicznych, urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) i rozwiązań z zakresu inteligentnych miast (smart cities). Komercyjne usługi łączności 5G są obecnie dostępne m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Hiszpanii, Włoszech, Chinach, Korei Południowej. 11 państw Unii Europejskiej ogłosiło już plany wdrażania 5G.

Z Wilna Aleksandra Akińczo