Litwa: Telia rezygnuje całkowicie ze sprzętu Huaweia

Szwedzki koncern telekomunikacyjny Telia planuje wycofanie wszystkich urządzeń Huaweia wykorzystywanych w sieci 4G na Litwie i rezygnuje z wykorzystania urządzeń tej firmy przy tworzeniu sieci 5G – informuje w poniedziałek Reuters.

Telia, będąca większościowym udziałowcem działającego na Litwie operatora telekomunikacyjnego Telia Lietuva, uzasadniła swoją decyzję względami geopolitycznymi.

Sprzęt Huaweia zainstalowany w ok. 2000 stacji przekaźnikowych obsługujących sieć 4G na Litwie zostanie zastąpiony urządzeniami szwedzkiego Ericssona.

"Powodem, dla którego porzucamy Huaweia, jest sytuacja geopolityczna. Uznaliśmy, że obecnie jest dobry moment, by to uczynić, ponieważ Ericsson jest dobrym strategicznym partnerem" - powiedział w cytowanym przez Reutersa wywiadzie dla litewskiej agencji prasowej BNS Dan Stromberg dyrektor generalny oddziałów Telii w Danii, Estonii i na Litwie. "Byliśmy bardzo zadowoleni z jakości sprzętu Huaweia oraz wsparcia technicznego i nie mieliśmy żadnych powodów do narzekań. Ale jest, jak jest" - dodał.

Decyzja Telii jest kolejną z serii zapoczątkowanej wpisaniem Huaweia na czarną listę departamentu obrony USA przez administrację prezydenta Donalda Trumpa. Władze USA naciskają na sojuszników, aby wykluczyli Huawei z budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Waszyngton twierdzi, że chińska firma może wykorzystywać produkowane przez siebie urządzenia do działalności szpiegowskiej na rzecz komunistycznych władze w Pekinie. Huawei temu zaprzecza.

W październiku w Szwecji urząd nadzoru telekomunikacyjnego ogłosił, że w budowaniu sieci 5G w tym kraju zakazane będzie korzystanie ze sprzętu chińskich koncernów telekomunikacyjne Huawei i ZTE lub ich dostawców.

Na całkowitą rezygnację z używania produktów Huawei od września 2021 roku zdecydowała się Wielka Brytania, a kilka innych krajów europejskich podjęło lub zamierza podjąć podobne działania.