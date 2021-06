LiveChat Software rozkręca biznes. Będzie rekordowa dywidenda

LiveChat Software rekomenduje wypłatę na jedną akcję 3,69 zł dywidendy za okres roku obrotowego od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku. Do inwestorów trafi łącznie ponad 95 mln zł. Spółka zwróciła się do rady nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę drugiej zaliczki w kwocie prawie 23 mln zł na poczet przewidywanej dywidendy.