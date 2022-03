Lockdown chińskiej Doliny Krzemowej. Czego zabraknie?

Chińskie Shenzhen uważane jest za Dolinę Krzemową sprzętu komputerowego. Kolejny lockdown miasta graniczącego z Hongkongiem uderza w produkcję zaawansowanych technologicznie produktów. Niedobory mikroczipów i komponentów elektronicznych prowadzą do wąskich gardeł w łańcuchu dostaw.

Zamknięte obecnie jest także miasto Changchun w północno-wschodnich Chinach. W Changchun Toyota i Volkswagen zawiesiły produkcję we wspólnych przedsięwzięciach z chińską FAW Group.Eksperci obawiają się, że sytuacja ta będzie miała poważne konsekwencje dla chińskiej gospodarki.- Gospodarka chińska może ponownie mocno ucierpieć. Wybuch epidemii dotarł prawie do wszystkich części Chin, które mają ogromne znaczenie gospodarcze – oceniają analitycy japońskiego banku inwestycyjnego Nomura.Ale efekty nie ograniczą się do Chin. Eksperci są zaniepokojeni wpływem lockdownu na i tak już napięte międzynarodowe łańcuchy dostaw. Efekt spotęguje się, jeśli oprócz fabryk trzeba będzie zamknąć port. Shenzhen jest jednym z najważniejszych portów kontenerowych w Chinach. Analitycy alarmują przed ogromnym wpływem na światową gospodarkę dalszych zakłóceń w łańcuchach dostaw.Czytaj: Rozmaite motywacje. Nie wszystkie zachodnie firmy uciekają z Rosji