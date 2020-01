Łódź: Internetowa wyszukiwarka pomoże we właściwej segregacji śmieci

Na stronie Urzędu Miasta Łodzi mieszkańcy mogą korzystać ze specjalnej internetowej wyszukiwarki, która pomoże we właściwej segregacji śmieci. Podpowie, do którego pojemnika wyrzucić choinkową bombkę, zużytą chusteczkę, starą kasetę magnetofonową czy papierki po cukierkach.

O uruchomieniu wyszukiwarki pomagającej we właściwej selektywnej zbiórce odpadów poinformowano podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Łodzi (UMŁ).

Jak wskazała dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ Ewa Jasińska, to odpowiedź na liczne zapytania i wątpliwości łodzian, którzy według nowych obowiązujących przepisów powinni segregować śmieci z rozdzieleniem do pięciu osobnych pojemników lub worków - na papier; szkło; metale i tworzywa sztuczne; odpady ulegające biodegradacji; odpady resztkowe.

"Po półtora miesiąca obowiązkowej segregacji odpadów widać coraz większe zainteresowanie łodzian selektywną zbiórką śmieci. Wprowadzono w mieście pięć standardowych pojemników na różne frakcje, ale otrzymujemy sporo zapytań dotyczących lokowania konkretnych odpadów i stąd pomysł na wyszukiwarkę, która pomoże rozstrzygnąć niektóre wątpliwości" - wyjaśniła Jasińska.

Dodała, że każdy może wpisać w niej dany odpad, dzięki czemu dowie się, do którego pojemnika należy go wyrzucić. "Jeśli nie znajdzie go na stronie, sprawdzimy, gdzie powinien on się znaleźć, i będziemy uzupełniać bazę" - zapewniła dyrektor.

W wyszukiwarce dostępnej na stronie www.lodz.pl/odpady jest już 300 pozycji różnego rodzaju śmieci ze wskazaniem ich umieszczenia w odpowiednich pojemnikach. Znalazły się w niej konkretne informacje m.in. o tym, że choinkowe bombki, dmuchany balon, gumę do żucia, kastę magnetofonową, zużyte chusteczki higieniczne czy bandaże należy wyrzuć do pojemnika na odpady pozostałe po segregacji (resztkowe); puste opakowania po dezodorancie, lakierze do włosów, rowerową dętkę, kapsle od butelek - do metali i tworzyw sztucznych; kartony po jajkach, gazety, czasopisma - do papieru; fusy od kawy i herbaty, kwiaty, obierki warzywne i owocowe - do pojemników bio; słoiki, szklane opakowania po kosmetykach - do szkła.

"Stworzyliśmy wyszukiwarkę, żeby ułatwić segregację odpadów, które trafiają nie zawsze tam, gdzie powinny. To przykład ręczników papierowych, które z nazwy kojarzą się, że powinny trafić do papierowych odpadów, a powinny znaleźć się wśród odpadów pozostałych po segregacji. Podobnie jest z kartonami po napojach, które powinny trafiać do tworzyć sztucznych, a nie do papieru" - tłumaczyła radna miejska Antonina Majchrzak.

Jasińska przyznała, że dużo problemów stwarzało mieszkańcom właściwe sklasyfikowanie torebek po herbacie, skórek od pomarańczy, obierek po kartoflach, liści, skorupek od jajek, a ostatnio pojawiło się zapytanie o opakowania po cukierkach krówka.

Przedstawiciele władz Łodzi zachęcali do korzystania z wyszukiwarki, by - jak mówili - nie powielać błędów w segregacji śmieci oraz poszerzać bazę danych.