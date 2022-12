Łódź: otwarto pierwszą w kraju Pracownię Aktywnego Korzystania z Technologii - PAKT

W kampusie Politechniki Łódzkiej otwarto w środę pierwszą w kraju Pracownię Aktywnego Korzystania z Technologii - PAKT. To miejsce, w którym uczniowie oraz nauczyciele w sposób praktyczny i twórczy mają poznawać świat nowoczesnych technologii.

Realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa projekt PAKT to nowatorska koncepcja laboratoriów, tworzonych przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych i średnich oraz ich nauczycielach.

Pierwsze w kraju tego typu miejsce powstało w należącym do Politechniki Łódzkiej (PŁ) akademickim centrum sportowo-dydaktycznym Zatoka Sportu. Składa się z kilku sal m.in. ze interaktywnymi stanowiskami, ułatwiającymi poznawanie tajników programowania, robotyki, multimediów, druku 3D oraz stolarni. Wzbudzenie zainteresowania bezpośrednim kontaktem dzieci i młodzieży z zaawansowanymi technologiami ma podnosić ich kompetencje społeczne i zachęcić do wyboru w przyszłości branży ICT jako ścieżki kariery.

"Jest tu szereg elementów, które dotyczą najnowocześniejszych technologii - robotów, programowania, czyli tego, co jest kompetencjami przyszłości. Najważniejsza jest jednak interdyscyplinarność, bo dziś nie uczymy się technologii tylko dlatego, by być informatykiem czy programistą. Uczymy się jej dlatego, że wkrótce trudno będzie być dobrym polonistą, historykiem, plastykiem bez biegłości w nowych technologiach" - podkreślił obecny na uroczystości pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.

Prorektor ds. rozwoju PŁ prof. Paweł Strumiłło dodał, że pracownia to świetne narzędzie przygotowujące do studiowania. "Młodzieży szkolnej wydaje się, że wszystko możemy dziś zrobić w smartfonie. Dlatego jest potrzeba kontaktu z materią, elektroniką, uruchomienia urządzeń, które mają swoją konkretną wagę, rozmiar i się poruszają. To będziemy mogli tu robić, z czego jako uczelnia techniczna jesteśmy bardzo zadowoleni" - powiedział.

Koordynatorka projektu PAKT Oktawia Gorzeńska z Centrum Projektów Polska Cyfrowa wskazała, że ideą pracowni jest połączenie wszystkich "uczących się" światów - uczniów szkół podstawowych i średnich, studentów oraz nauczycieli i wykładowców akademickich.

"Nie będzie tu odtwarzania wiedzy i jej powtarzania, tylko wspólne tworzenie. Niezależnie od wieku uczymy się świadomego korzystania z technologii, ale przede wszystkim rozwijamy swoje kompetencje. Pracując w zespołach pod okiem edukatorów stajemy się bowiem twórcami" - przekonywała.

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński zaznaczył natomiast, że pracownia jest w stanie zainteresować zarówno najmłodszych, jak i seniorów. "To inkluzywna przestrzeń, która może przyjąć wszystkich i pokazać im zupełnie nowe wymiary rzeczywistości, charakterystyczne dla XXI wieku. Za to chciałbym podziękować wszystkim matkom i ojcom tego projektu, bo to pierwsze takie miejsce w Polsce" - dodał.

Dopełnieniem oferty mają być warsztaty i szkolenia dla uczniów, młodzieży oraz osób dorosłych w formie zajęć kreatywnych wspierających rozwój kompetencji cyfrowych.

W ramach projektu w Polsce powstaną cztery Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii. Kolejne zostaną otwarte w 2023 roku w Tarnowie, Wrocławiu i Olsztynie. Uzupełnieniem będzie wersja mobilna PAKT, czyli pracownie w specjalnych samochodach, które mają docierać do uczniów w różnych miejscowościach. Koszt całego realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa przedsięwzięcia to ponad 28 mln zł, czyli ok. 7 mln zł na jednego partnera. Program finansowany jest z funduszy europejskich oraz budżetu państwa.