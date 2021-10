Łódzkie: władze gmin odebrały promesy w ramach programu "Cyfrowa gmina"

Promesy na dotacje z programu "Cyfrowa gmina" odebrali w piątek w Tomaszowie Mazowieckim samorządowcy z gmin woj. łódzkiego. Program, na który przeznaczono miliard zł ma pomóc w zapewnieniu sprzętu i oprogramowania potrzebnego do sprawnego funkcjonowania państwa.

"Cyfrowa gmina" ma też finansować szkolenia służące sprawnemu wdrażaniu nowych rozwiązań.

Promesy wręczył samorządowcom m.in. sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusz Cieszyński, który poinformował o inauguracji programu w regionie łódzkim.

"To jeden z najlepszych, najciekawszych programów, który będziemy wdrażać w najbliższych latach w zakresie cyfryzacji. To pierwszy program, który w mojej ocenie rozwiązuje realne problemy samorządów w zakresie cyfryzacji. Jak wskazał prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, te problemy na końcu sprowadzają do braku środków na to, by pewne niezbędne, oczywiste w XXI w. rozwiązania dostarczać mieszkańcom" - mówił.

Zaznaczył, że projekt jest "skrojony pod samorządców". Cieszyński wskazał, że aby stać się jego beneficjentem, nie jest wymagany wkład własny, wniosek jest bardzo prosty do wypełnienia, a czas na rozliczenie się z dofinansowania jest do końca 2023 roku.

"Co więcej, te środki można przeznaczyć na nowe inwestycje, ale także na zrefinansowanie wydatków na cyfryzację, którą samorządy poniosły od lutego 2020 roku. (…) Jest bardzo szeroki katalog na co te pieniądze można przeznaczyć: sprzęt, oprogramowanie, szkolenia, wszelkiego rodzaju usługi. Jest tylko jeden wyjątek, zobowiązujemy państwa do tego, żeby w trakcie realizacji projektu wykonali państwo audyt cyberbezpieczeństwa" - wyjaśnił minister zwracając się do przedstawicieli gmin.

Obecny na uroczystości wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński dodał, że rewolucja cyfrowa nie może ominąć polskich samorządów i organów administracyjnych i z tego względu program "Cyfrowa gmina" ma bardzo duże znacznie.

"Z jednej strony partycypujemy w zmianach, które dotyczą całego świata i musimy za nimi nadążać, ale z drugiej musimy dostarczać mieszkańcom woj. łódzkiego, wszystkich gmin i powiatów, jakości usług publicznych na najwyższym poziomie. We współczesnym, dynamicznym i skomplikowanym świecie nie jest to możliwe bez e-administracji, łatwego dostępu do informacji dla obywatela, czy składania wniosków" - zaznaczył.

W ramach "Cyfrowej Gminy" każda gmina, która weźmie udział w programie, może liczyć na wsparcie - minimalna wysokość grantu to 100 tys. zł, maksymalna - 2 mln zł. Wysokość zależy od liczby mieszkańców i zamożności gminy.

Wśród gmin z woj. łódzkiego, które skorzystają z programu w pierwszym naborze są m.in.: Bełchatów (100 tys. zł), Drużbice (156,6 tys. zł), Kleszczów (100 tys. zł), Kluki (132,5 tys. zł), Drzewica (311,5 tys. zł), Mniszków (142,5 tys. zł), Opoczno (1 mln zł), Paradyż (129,8 tys. zł), Sławno (229,3 tys. zł), Żarnów (174,5 tys. zł), Gorzkowice (253,8 tys. zł), Grabica (100 tys. zł), Sulejów (489,2 tys. zł), Skierniewice (229 tys. zł), Lubochnia (213,6 tys. zł), Tomaszów Mazowiecki (1,53 mln zł), Zelów (446,2 tys. zł).

Na program "Cyfrowa gmina" ma zostać przeznaczone łącznie 1 mld zł. Nabór wniosków od gmin prowadzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W pierwszym naborze, który ruszył 18 października, wzięły udział 733 gminy z całej Polski. Ogólna kwota przeznaczona na sfinansowanie pierwszego naboru przekroczyła 178 mln zł.

Program "Cyfrowa Gmina" finansowany jest z funduszy europejskich, w ramach programu React-EU.