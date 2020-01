Londyn dopuści Huawei do wdrażania 5G, ale postawi warunki

- Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zatwierdzi propozycję ograniczenia udziału chińskiej spółki Huawei w krajowym rynku 5G - donosił dziennik "Financial Times". Taka możliwość bardzo niepokoi Amerykanów, którzy od miesięcy naciskają na stolice różnych krajów, by wyłączyły chińską firmę z takich działań.

W debacie o Huawei ostatni mocny głos wybrzmiał z Waszyngtonu. 24 stycznia sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych Wilbur Ross zapowiedział ostrzejsze ograniczenia dla amerykańskich firm dostarczających podzespoły dla chińskiego koncernu. Wedle informacji zza oceanu, niektóre amerykańskie spółki obchodziły zasady związane z wpisanym na "czarną listę" koncernu telekomunikacyjnego. Amerykanie nie chcą dalej przymykać na to oczu.W maju 2019 r. amerykański resort handlu wpisał Huaweia i powiązane z nim spółki na tzw. czarną listę, argumentując tę decyzję względami bezpieczeństwa narodowego. W znacznym stopniu ogranicza to możliwość chińskiego koncernu do zakupu komponentów i oprogramowania ze Stanów Zjednoczonych.Chińczycy są przekonani, że amerykańskie zastrzeżenia kierowane wobec firmy są bezpodstawne. Twierdza nawet, że sankcje które dotknęły firmę nie są dla niej tak dotkliwe , jak niektórzy przypuszczają.