Londyńskie metro z 19-proc. spadkiem pasażerów

Operator londyńskiego metra poinformował w poniedziałek o "przyspieszeniu spadku liczby pasażerów" o ok. 19 proc. Agencja Bloomberga zwraca uwagę, że w obliczu pandemii koronawirusa coraz więcej osób zmienia swoje nawyki, w tym te dotyczące transportu.

Dane Transport for London dotyczą tygodnia 2-8 marca. Początkowo spadek liczby pasażerów był niewielki, jednak szybko się zwiększył, do ok. 19 proc. wobec tego samego okresu w roku ubiegłym. W tym samym czasie liczba pasażerów miejskich autobusów spadła o 10 proc.

Według operatora metra straty finansowe są "trudne do przewidzenia"; wszystko zależy od skali pandemii - podkreślono w komunikacie. Obecne szacunki zakładają stratę w przychodach do 500 mln funtów. Jednak TfL dysponuje gotówką ponad 2 mld funtów, co stanowi "znacznie więcej niż wymagane minimum".

Instytucja zmaga się też z innymi wyzwaniami, takimi jak obcięcie rządowych dotacji i opóźnienia w projekcie kolejowym. W ubiegłym tygodniu u jednego z pracowników metra w Londynie wykryto koronawirusa.

Jak poinformowało w niedzielę po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia, liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 35, zaś potwierdzonych przypadków - do 1372.