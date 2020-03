Los Angeles chce być pierwszym miastem w USA zasilanym wodorem

Władze Los Angeles chcą, aby ich miasto stało się pierwszym w USA, w którym energia elektryczna wytwarzana będzie z czystego wodoru. Tym samym całkowicie zrezygnują z elektrowni węglowych i gazowych.

Plan miasta ma być zrealizowany w dwóch etapach, a jego celem jest zastąpienie elektrowni węglowej w Utah o mocy 1,9 tys. MW.

W pierwszym etapie do 2025 roku powstaną dwie instalacje gazowe o mocy 840 megawatów.

Następnie mają zostać połączone w wart 1 mld dolarów magazyn energii, przylegający do instalacji wodorowej.

W ubiegłym miesiącu rozstrzygnięto przetarg na turbiny do elektrowni, która najpierw będzie pracować na gaz, a następnie na wodór. Wygrał go japoński koncern Mitsubishi Hitachi Power Systems. Jak podkreślił dyrektor generalny amerykańskiego oddziału firmy Paul Browning, technologia firmy umożliwia szybkie przejście z gazu ziemnego na wodór w procesie produkcji energii elektrycznej.

"Kalifornia ma ambitny plan wyeliminowania węgla z systemu produkcji energii, a nasi klienci z Los Angeles nie widzą możliwości zrealizowania go bez wykorzystania wodoru" - powiedział Browning.

Jego zdaniem opracowanie wydajnej technologii spalania czystego wodoru w turbinach gazowych zajmie trochę czasu, "jednak powinna ona być gotowa przed 2045 rokiem".

Aby móc produkować tani i czysty wodór będą potrzebne nadwyżki energii wiatrowej i solarnej z Kalifornii. Do elektrowni będą dostarczane linią wysokiego napięcia (2,4 GW). Ta sama sieć posłuży do zasilania Los Angeles, które ma kupować ok. 65 proc. wyprodukowanej energii. Reszta będzie wysyłana do innych części stanu.

Jak przypomina agencja Bloomberga, aktywiści klimatyczni protestują przeciwko wykorzystaniu gazu ziemnego, który ich zdaniem również zagraża klimatowi. Kiedyś ten surowiec był uznawany za element przejściowy między paliwami kopalnymi, a odnawialnymi źródłami energii.

Początkowo elektrownia w regionie Intermountain będzie zasilana wodorem w 30 proc.

"Wierzymy, że odnawialny wodór to technologia kluczowa dla władz Los Angeles, które chcą doprowadzić do 100-proc. wykorzystania czystej energii" - uważa przedstawiciel miasta Martin Adams.

Mitsubishi Hitachi Power Systems jest jednym z największych producentów dużych gazowych turbin, które mogą pracować przez cały czas. Całkowity koszt projektu Intermountain Power Project wynosi ok. 1,9 mld dolarów. Zawiera on cenę gazu, usług, a także innych elementów przemysłowych.

Zastąpienie elektrowni węglowej gazową pozwoli zmniejszyć emisję CO2 o 65 proc. Natomiast dodanie do miksu energetycznego 30 proc. wodoru doprowadzi do 75-proc. obniżenia tej wartości.