Lubelskie: 71 samorządów otrzymało czeki na informatyzację urzędów w ramach programu Cyfrowa Gmina

Przedstawiciele 71 samorządów z woj. lubelskiego otrzymali symboliczne czeki na informatyzację urzędów w ramach programu Cyfrowa Gmina; na realizację programu w regionie zaplanowano 51 mln zł.

Podczas poniedziałkowej uroczystości w Chełmskim Domu Kultury sekretarz stanu ds. cyfryzacji KPRM Janusz Cieszyński wręczył samorządowcom z woj. lubelskiego czeki z kwotą dofinansowania na rozwój cyfrowy instytucji w ramach programu "Cyfrowa Gmina".

"To jest program, którego głównym celem jest wspomożenie cyfryzacji polskiego samorządu. Wiemy, że gminy realizują bardzo wiele zadań na rzecz obywateli i żeby je dobrze realizować niezbędna jest informatyzacja, wykorzystywanie nowych technologii, możliwości i systemów, które sprawiają, że cała obsługa w urzędzie jest wygodna dla obywatela" - powiedział Cieszyński.

Podczas spotkania w Chełmie Cieszyński przypomniał, że w ramach programu "Cyfrowa Gmina" polskie samorządy mogą otrzymać ok. 1 mld zł, z tej kwoty na woj. lubelskie przypada 51 mln zł. Pieniądze samorządowcy mogą przeznaczyć na zakup oprogramowania, sprzętu lub organizację szkoleń. Cieszyński wyjaśnił, że z programu samorządy mogą sfinansować wydatki poniesione od początku pandemii.

"Wszyscy ci, którzy inwestowali przez ostatnie półtora roku mogą pokryć wydatki, które już ponieśli" - powiedział i zwrócił się do zgromadzonych na sali samorządowców. "To państwo najlepiej wiecie jak te środki wydać. Jestem przekonany, że realizując ten program sprawicie, że wasze gminy będą cyfrowe, frontem do obywateli, z wygodnymi usługami, z dużymi możliwościami, a także zapewniające pełen poziom bezpieczeństwa dla waszych obywateli, pracowników i informacji, które w tych systemach przechowujecie" - powiedział Cieszyński.

Ponad 133 tys. zł na zakup serwerów i innego sprzętu, a także wdrożenie usług ułatwiających mieszkańcom kontakt z urzędem otrzymała gmina Siemień. "Jesteśmy niewielką gminą i dla nas środki rzędu grubo ponad 100 tys. zł są znaczącym wsparciem" - przyznał wójt Tomasz Kanak. Dodał, że środki z programu zostaną wykorzystane szybko. "Zagospodarujemy je w ciągu miesiąca" - powiedział Kanak.

Ponad 1,8 mln zł z "Cyfrowej Gminy" otrzymało miasto Chełm. "Musimy iść z duchem czasu, musimy zmieniać nasze samorządy, nasze urzędy musimy dostosowywać do nowych wyzwań w sektorze IT" -powiedział prezydent Chełma Jakub Banaszek.

Podczas spotkania w Chełmie sekretarz stanu ds. cyfryzacji wręczył czeki z dofinansowaniem przedstawicielom 71 samorządów: gminy Biała Podlaska (436 tys. zł), gm. Janów Podlaski (157 tys. zł), gm. Kodeń (102 tys. zł), gm. Konstantynów (121 tys. zł), gm. Leśna Podlaska (127 tys. zł), gm. wiejskiej Międzyrzec Podlaski (312 tys. zł), gm. miejskiej Międzyrzec Podlaski (500 tys. zł), gm. Piszczac (214 tys. zł), gm. Rokito (100 tys. zł), gm. miejskiej Terespol (163 tys. zł), gm. wiejskiej Terespol (100 tys. zł), gm. Tuczna (100 tys. zł), gm. wiejskiej Biłgoraj (401 tys. zł), gm. miejskiej Biłgoraj (783 tys. zł), gm. Frampol (181 tys. zł), gm. Goraj (121 tys. zł), gm. Józefów (201 tys. zł), gm. Księżpol (206 tys. zł), gm. Tereszpol (116 tys. zł), gm. Białopole (100 tys. zł), gm. Chełm (452 tys. zł), gm. Dubienka (100 tys. zł), gm. Kamień (124 tys. zł), gm. Leśniowice (106 tys. zł), gm. Rejowiec (188 tys. zł), gm. wiejskiej Rejowiec Fabryczny (126 tys. zł), gm. miejskiej Rejowiec Fabryczny (129 tys. zł), gm. Ruda-Huta (134 tys. zł), gm. Siedliszcze (203 tys. zł), gm. Wierzbica (150 tys. zł), gm. Wojsławice (111 tys. zł), gm. Horodło (151 tys. zł), gm. wiejskiej Hrubieszów (296 tys. zł), gm. Uchanie (134 tys. zł), gm. Fajsławice (136 tys. zł), gm. Gorzków (101 tys. zł), gm. Krasnystaw (253 tys. zł), gm. Łopiennik Górny (115 tys. zł), gm. Żółkiewka (157 tys. zł), gm. Jabłoń(114 tys. zł), gm. Podedwórze (100 tys. zł), gm. Siemień (133 tys. zł), gm. Sosnowica (100 tys. zł), gm. Czemierniki (127 tys. zł), gm. Kąkolewnica (239 tys. zł), gm. miejskiej Radzyń Podlaski (462 tys. zł), gm. Wohyń (195 tys. zł), gm. Jarczów (100 tys. zł), gm. Telatyn (115 tys. zł), gm. Hańsk (110 tys. zł), gm. Wola Uhruska (114 tys. zł), gm. Wyryki (100 tys. zł), gm. Adamów (137 tys. zł), gm. Grabowiec (115 tys. zł), gm. Komarów-Osada (146 tys. zł), gm. Krasnobród (210 tys. zł), gm. Nielisz (161 tys. zł), gm. Radecznica (165 tys. zł), gm. Sitno (201 tys. zł), gm. Skierbieszów (152 tys. zł), gm. wiejskiej Zamość (696 tys. zł), gm. miejskiej Zamość (1,8 mln zł), miasta Chełm (1,8 mln zł), gm. wiejskiej Włodawa (387 tys. zł), gm. miejskiej Hrubieszów (516 tys. zł), gm. Borki (178 tys. zł), gm. Biszcza (111 tys. zł), gm. Bełżec (100 tys. zł), gm. Rudnik (100 tys. zł), gm. Łabunie (185 tys. zł), gm. Zwierzyniec (197 tys. zł).

"Cyfrowa Gmina" to program skierowany do wszystkich gmin w Polsce, finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu REACT-EU. Pierwszy nabór ruszył w październiku. Nabór wniosków prowadzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W ramach programu "Cyfrowa Gmina" każda gmina, która weźmie w nim udział, może liczyć na wsparcie - minimalna wysokość grantu to 100 000 zł, maksymalna - 2 000 000 zł. Wysokość wsparcia zależy od wielkości (liczby mieszkańców) i zamożności gminy (wskaźnika podatkowego G).