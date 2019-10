Łukasiewicz i Amgen zacieśniają więzy. "Działalność na pierwszej linii najbardziej innowacyjnych badań"

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (Łukasiewicz-PORT) podpisał z firmą Amgen Biotechnologia list intencyjny dotyczący współpracy przy projektach w zakresie m.in. medycyny personalizowanej.

- Łukasiewicz jako trzecia największa sieć badawcza w Europie ma ambicje, aby być częścią rewolucji biomedycznej. Dzięki doświadczeniu naszego partnera mamy realną szansę razem dokonać przełomu w myśleniu o chorobach cywilizacyjnych - skomentował Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.Gábor Sztaniszláv, dyrektor generalny Amgena w Polsce, dodał, że obszarów potencjalnej kooperacji jest wiele.- Dobrym przykładem jest możliwość analizy dużych zbiorów danych. Dzięki planowanej współpracy można by prowadzić badania nad nowymi metodami prewencji, diagnozą i leczeniem chorób cywilizacyjnych, co w praktyce pozwoli na wsparcie i kształtowanie skutecznych programów profilaktycznych. Jest to zgodne z naszą ideą „predict & prevent”, czyli „przewidywać i zapobiegać” - podsumował.