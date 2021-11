Łukasiewicz sprowadzi do Polski międzynarodowe projekty badawcze

Sieć Badawcza Łukasiewicz utworzyła Centrum Foresightu i Internacjonalizacji, którego celem jest wspieranie naukowców oraz przedsiębiorców w poszukiwaniu i wykorzystywaniu możliwości badawczych i innowacyjnych. Centrum w szczególności będzie pomagało naukowcom Łukasiewicza w budowaniu międzynarodowych partnerstw i konsorcjów. Działania zorientowane na umiędzynarodowienie polskiej nauki są zgodne z celami rządu w zakresie zwiększenia udziału Polski w Horyzoncie Europa.

Horyzont 2020

Udział Łukasiewicza w środkach przyznanych polskim instytucjom na projekty B+R w ramach Horyzontu 2020 wynosi 3,1 proc. (stan na 19 lipca 2021 roku), a w projektach europejskich uczestniczyło 14 instytutów. Ambicją zarządzających CFI jest m.in. podniesienie tego wskaźnika do ponad 10 proc. do 2025 roku oraz udział 2/3 instytutów Łukasiewicza w projektach Horyzontu Europa.Pracami Centrum, powstającego przy Łukasiewicz – ORGMASZ, pokieruje Rafael Popper, uznany ekspert z ponad 20-letnim międzynarodowym doświadczeniem w tematyce foresightu i wspierania rozwoju innowacji.- Kiedy rozmawiam z moimi kolegami z największych na świecie sieci badawczych, często obserwuję ich zdziwienie tym, jak duży jest potencjał Łukasiewicza. To właśnie ten potencjał był powodem, dla którego zdecydowałem się przenieść całe swoje życie z Finlandii do Polski. Innym ważnym czynnikiem, związanym bardziej z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym jest to, że przyjęcie mnie w Polsce było cieplejsze niż sauny w Finlandii, awasza gościnność nie ma sobie równych. Jestem przekonany, że CFI pomoże zająć polskim naukowcom właściwe miejsce przy międzynarodowym stole. W Łukasiewiczu mamy do tego wszelkie potrzebne kompetencje – ocenia Rafael Popper, dyrektor CFI.Jest on także założycielem i dyrektorem Futures Diamond Ltd w Wielkiej Brytanii, Dyrektorem Executive Education in Foresight w Manchester Institute of Innovation Research będącym częścią Uniwersytetu w Manchesterze i Adiunktem w Futures Studies, Foresight and Innovation Management w Finland Futures Research Centre of the University of Turku w Finlandii.Rafael Popper ma ponad 20-letnie doświadczenie w badaniach foresightowych oraz jako konsultant ds. polityki innowacji dla wielu organizacji międzynarodowych w tym Komisji Europejskiej, Komisji Gospodarczej Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ECLAC), Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Banku Światowego, a także dla kilku organizacji rządowych i biznesowych w Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji i Australii.