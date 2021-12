Łukasiewicz staje do walki o pieniądze z Horyzontu Europa

Sieć Badawcza Łukasiewicz utworzyła Centrum Foresightu i Współpracy Międzynarodowej, współtworzyła też m.in. Klaster Technologii Kosmicznych. - Zależy nam na tym, aby podnosić kompetencje technologiczne polskich firm, a jeśli te mają już odpowiednie kompetencje, czynić je liderami międzynarodowych konsorcjów - podkreśla w rozmowie z WNP.PL prezes Piotr Dardziński.

Ważnym elementem funkcjonowania CFI będzie „foresight”. Bieżące działania chcemy uzupełnić spojrzeniem bardziej długofalowym, by w dużo większym stopniu niż dzisiaj móc reagować na to, jak będą wyglądały za rok czy dwa lata konkursy ogłaszane na przykład w Horyzoncie Europa.Czytaj: Łukasiewicz sprowadzi do Polski międzynarodowe projekty badawcze - Udział Łukasiewicza w środkach przyznanych polskim instytucjom w Horyzoncie 2020, poprzednim programie ramowym, wyniósł 3,1 proc., a w projektach europejskich uczestniczyło 14 instytutów. Naszą ambicją jest podniesienie tego wskaźnika do ponad 10 proc. do 2025 roku oraz udział 2/3 instytutów Łukasiewicza w projektach Horyzontu Europa.Znamiennym jest, że już w dniu inauguracji Centrum Foresightu i Współpracy Międzynarodowej kilkanaście osób z instytutów Łukasiewicza oraz jednostek badawczych z Finlandii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Belgii pracowało w zespołach roboczych, aby zbudować potencjalne konsorcja do trzech ogłoszonych już konkursów w Horyzoncie Europa.Staramy się być maksymalnie pragmatyczni i chcemy się uczyć od liderów. Szukamy największych, najlepszych, najbardziej zaawansowanych podmiotów, chociaż czasem także mniejsze firmy mają ogromne przewagi technologiczne.Podczas inauguracji CFI wolę współpracy z Łukasiewiczem wyraziło 10 wiodących zagranicznych i międzynarodowych instytucji. Są wśród nich niemiecki ISI Fraunhofer, brytyjski University of Manchester, irlandzki Science Foundation Ireland, austriacki Austria Institute of Technology, portugalski INESC Brussels HUB&INESC TEC, fińskie VTT Technical Research Centre of Finland, Finland Futures Research Centre (FFRC), belgijski Knowledge4Innovation, a także przedstawiciel Gabinetu Sekretarza Generalnego w Parlamencie Europejskim oraz OECD.Najbardziej zależy nam jednak na tym, aby, łącząc te instytucje z polskimi firmami, podnosić ich kompetencje technologiczne, albo - jeśli te mają już odpowiednie kompetencje, a takie firmy są w Polsce - czynić je liderami konsorcjów.- Żartobliwie mówimy, że w Łukasiewiczu sformułowanie współpraca z biznesem jest zakazane. Dlatego że chcemy robić biznes z biznesem. Staramy się być tą częścią nauki w Polsce, która pokazuje przedsiębiorcom, jak zbudować przewagę konkurencyjną, jak zwiększyć udział w rynku, jak więcej zarabiać dzięki nowoczesnym technologiom. Dziś nie da się budować konkurencyjnych przedsiębiorstw i wygrywać na rynku bez współpracy z naukowcami. Korzystanie z nauki po prostu się opłaca. To dobra wiadomość dla naukowców, przede wszystkim w Łukaszewiczu, ale nie tylko…Czytaj: Milion złotych na akcelerację startupu - Kosmos i lotnictwo to bardzo mocna strona Łukasiewicza. Najwięcej projektów Horyzontu 2020, poprzednika Horyzontu Europa, realizowanych było właśnie w obszarze lotnictwa. Mamy bardzo ciekawe projekty związane z kosmosem. Ale obecnie budujemy też konsorcja dla projektów do konkursów biotechnologicznych i przymierzamy się do konkursów związanych z żywnością.Natomiast w najbliższych latach w Polsce i Europie dominować będzie w obszarze badawczym tematyka związana z rewolucją energetyczną: nowym miksem energetycznym, nowymi źródłami pozyskiwania energii i jej magazynowaniem. Słowem: wszystkim, co tworzy nowy Zielony Ład. Zielona rewolucja staje się faktem i musimy umieć z niej skorzystać, być w stanie tworzyć technologie, które w przyszłości będą komercjalizowane oraz wykorzystywane przez przedsiębiorców i konsumentów.- Najważniejszą cechą Łukasiewicza jest to, że przedsiębiorcy sygnalizującemu potrzebę usprawnienia swojego biznesu jesteśmy w stanie w ciągu 15 dni roboczych przedstawić zespół projektowy, który może rozwiązać jego problem technologiczny. Możemy też wesprzeć go w pozyskiwaniu środków na badania. Odpowiadamy zatem na potrzeby firm. Ale mamy też równoległą strategię, w której staramy się podsuwać im nowe technologie. Tak się dzieje w przypadku Izery, gdzie pokazujemy, jakie technologie, systemy i podsystemy mogłyby być przy jej produkcji spolonizowane.Mamy też bardzo ciekawy projekt związany z budownictwem modułowym, które jest przyszłością rynku budowlanego, jak i perspektywiczne projekty związane z mikroelektroniką i fotoniką. Łukasiewicz wspiera więc przedsiębiorców zarówno w rozwiązywaniu ich problemów, jak i w dostarczaniu im idei, których jeszcze nie znają.- Z naszej perspektywy wygląda to bardzo dobrze. W ramach systemu szybkiej i łatwej współpracy z biznesem, którą nazywamy Wyzwaniami Łukasiewicza, w ciągu dwóch lat zgłosiło się ponad 300 firm, z którymi rozpoczęliśmy kooperację.Większość z nich nie realizowała wcześniej żadnych projektów badawczych. Firmy te przedstawiły nam do rozwiązania ponad 1000 problemów technologicznych. Zaczynamy obawiać się, że raczej zabraknie nam rąk do pracy niż partnerów do realizacji projektów. Dlatego w kolejnych latach chcielibyśmy rozpocząć bardzo intensywne zatrudnianie nowych naukowców i inżynierów.