Łukasiewicz zmienia krajobraz innowacyjności Polski

„Wyzwania Łukasiewicza” - unikalny mechanizm współpracy nauki z biznesem i jednocześnie wizytówka powstałej w kwietniu 2019 roku Sieci Badawczej Łukasiewicz - po zaledwie roku istnienia zbiera plony w postaci rosnącej liczby firm zainteresowanych współpracą z Łukasiewiczem. Działania te mają skutecznie przyspieszyć liczbę wdrożeń innowacyjnych technologii do polskiej gospodarki.

Rozwiązanie problemu w trzy tygodnie

Liczby robią wrażenie

Drużyna gotowa na wyzwania

- Barierą we wdrażaniu innowacji wciąż pozostają niewystarczające powiązania między przedsiębiorstwami a organizacjami badawczymi oraz szkolnictwem wyższym i zawodowym - przyznaje Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. - Wyzwaniem pozostaje również zwiększenie liczby projektów pilotażowych ułatwiających wdrażanie zaawansowanych technologii do gospodarki. I to właśnie jest nasz najważniejszy cel, jednoznacznie określony w przyjętym Krajowym Planie Odbudowy.Łukasiewicz dostarcza przedsiębiorstwom kompletne rozwiązania technologiczne. Przykładem na systemowe generowanie mechanizmów współpracy między nauką a biznesem jest wspomniany już system Wyzwań Łukasiewicza. W ramach tej formuły każde przedsiębiorstwo, o dowolnej skali i strukturze właścicielskiej, może, poprzez wypełnienie formularza na www.lukasiewicz.gov.pl, zgłosić problem technologiczny, który może być rozwiązany na drodze realizacji projektu badawczo-rozwojowego.Łukasiewicz w ciągu 15 dni roboczych bezpłatnie dostarcza alternatywne propozycje projektów podejmujących wyzwanie, a także rekomenduje zespoły ekspertów i zaplecze aparaturowe do prowadzenia prac B+R. Dodatkowo, jeżeli rozwiązaniem wyzwania jest gotowy, istniejący w Łukasiewiczu produkt lub usługa - jak na przykład zlecenie certyfikacji lub badań zgodnie z normami - wówczas, dzięki Wyzwaniom Łukasiewicza, zostaną one zaproponowane przedsiębiorcy w ciągu siedmiu dni roboczych. W ramach Wyzwań Łukasiewicza istnieje także możliwość zidentyfikowania potencjalnego źródła dofinansowania badań ze środków krajowych i zagranicznych.Eksperci Łukasiewicza wspierają również w przygotowaniu wniosków w zidentyfikowanych konkursach.- Zainteresowanie ofertą Łukasiewicza przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Dość powiedzieć, że w pierwszym kwartale tego roku liczba wyzwań rzuconych Łukasiewiczowi przez przedsiębiorstwa była porównywalna z liczbą wyzwań za cały 2020 rok, a z Wyzwań Łukasiewicza od początku uruchomienia programu złożyliśmy już blisko 400 ofert na badania, produkty i usługi - zaznacza Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. - Dla nas to jednak wciąż za mało. Chcemy rozwijać Łukasiewicza i budować potencjał badawczy, który przełoży się na rosnącą liczbę wdrożeń innowacyjnych rozwiązań do polskiej gospodarki.W trudnym pandemicznym 2020 roku Instytuty Łukasiewicza łącznie osiągnęły wynik netto na poziomie 67,6 mln zł, co jest niemal 20-krotną poprawą w stosunku do roku 2019.Przy nieznacznym 0,4-procentowym spadku przychodów, które osiągnęły poziom 1,375 mld zł, ten dobry wynik został osiągnięty dzięki redukcji kosztów o 3,7 proc. W 2020 roku Instytuty Łukasiewicza otrzymały subwencje w łącznej kwocie 274,75 mln zł oraz dotacje celowe w kwocie 15 mln zł. Łukasiewicz działa tak, żeby minimalizując wysiłek przedsiębiorcy, maksymalizować jego potencjalne korzyści ze współpracy badawczo-rozwojowej.W trakcie uroczystego spotkania z okazji drugiej rocznicy powstania, w obecności wicepremiera Jarosława Gowina oraz ministra Wojciecha Murdzka, Łukasiewicz wyróżnił najbardziej zaangażowanych pracowników, przyznał nagrodę specjalną za projekt covidowy oraz uhonorował najbardziej aktywnych, współpracujących z nim partnerów biznesowych.Wyróżnienia otrzymali: Anna Szerling z Łukasiewicz-Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki oraz Andrzej Noskowiak z Łukasiewicz-Instytutu Technologii Drewna, gospodarze największej liczby wyzwań, zaangażowani w proces tworzenia dojrzałej, kompleksowej oferty dla biznesu oraz zespół projektowo-badawczy z Łukasiewicz-Instytutu Tele- i Radiotechnicznego, Łukasiewicz-Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz Łukasiewicz-Instytutu Polimerów i Barwników za zaprojektowanie od podstaw i uruchomienie linii produkującej maseczki medyczne wyłącznie z polskich surowców.W kategorii partner biznesowy wyróżnione zostały dwie firmy, które współpracują z Łukasiewiczem w ramach Wyzwań Łukasiewicza. Za odwagę w podejmowaniu wyzwań i zdolność umiejętnego wykorzystania potencjału polskiej nauki do budowy nowoczesnej, polskiej marki wyróżnienie otrzymała Dawtona, a za konsekwentne wyznaczanie trendów, otwartość na innowacje uhonorowana została firma Steico.- Jako wieloletni pracownik instytutu badawczego, zawsze najwyżej ceniłem możliwość współpracy z przemysłem. Muszę stwierdzić, że Wyzwania Łukasiewicza w istotny sposób zwiększa tę możliwość i daje dodatkową wartość, polegającą na tym, że łatwiej jest przygotować jedną, spójną i jeszcze bardziej atrakcyjną ofertę pochodzącą od kilku instytutów - zaznacza dr inż. Andrzej Noskowiak, przedstawiciel Sieci Badawczej Łukasiewicz. - Wyzwania są rozmaite - takie, które można zrealizować względnie szybko i przy całkiem niewielkich budżetach, takie, które wymagają przeprowadzenia wielu prac rozpoznawczych, ale również i takie, które wręcz przekraczają aktualne możliwości złożenia oferty merytorycznie w pełni odpowiadającej oczekiwaniom przedsiębiorcy. Konieczny jest dobry, celny pomysł na rozwiązanie problemu postawionego w wyzwaniu, ale równie ważny - na jego finansowanie. Tu Łukasiewicz również przychodzi z pomocą, oferując wsparcie w finansowaniu z wykorzystaniem dostępnych na rynku narzędzi - dodaje Noskowiak.Po dwóch latach Sieć Badawcza Łukasiewicz dynamicznie się rozwija, wspierając przedsiębiorców z różnych sektorów. Łukasiewicz angażuje swoje zasoby - kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową - do zaspokojenia potrzeb przedsiębiorców. Sieć Badawcza Łukasiewicz jest w stanie tworzyć innowacje, ale również poprawiać i udoskonalać technologie funkcjonujące już w firmach, co doceniane jest w wielu różnych branżach.