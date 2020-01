M. Gates na rzecz większej obecności kobiet w firmach technologicznych

Firma inwestycyjna Melindy Gates, żony założyciela Microsoftu Billa Gatesa, przeznaczy 50 mln dolarów na zwiększenie różnorodności płci w przedsiębiorstwach z branży technologicznej w Stanach Zjednoczonych - podał serwis CNet.

Pivotal Ventures zainicjowało nowy projekt, który ma wesprzeć różnorodność płci w tzw. technologicznych miastach. Melinda Gates postanowiła jednak pominąć Dolinę Krzemową i zająć się trzema innymi miastami, które mają szansę stać się kolejnymi globalnymi centrami technologicznymi. Jak podał CNet, program wystartuje w Chicago w stanie Illinois, w środkowo-wschodniej części USA.

W ciągu najbliższych pięciu lat projekt o nazwie "Gender Equality in Tech Cities" (GET) ma zrzeszać lokalne samorządy, instytucje akademickie, przedsiębiorstwa, inwestorów venture capital i organizacje non-profit, aby sprawić, że w firmach technologicznych pojawi się więcej kobiet, i to nie tylko białych - poinformowało we wtorek Pivotal Ventures.

Jak podkreśliła Gates w poście opublikowanym na portalu społecznościowym LinkedIn, wspieranie rozwijających się centrów technologicznych w priorytetowym traktowaniu reprezentacji kobiet i ich integracji, pozwoli im także wykorzystać w pełnym zakresie lokalne talenty, a jednocześnie pomoże w zlikwidowaniu dysproporcji płci w branży w całym kraju.