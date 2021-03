Mabion: rozmowy z Novavax rozpoczęły się kilka miesięcy temu

Rozmowy z firmą Novavax rozpoczęliśmy kilka miesięcy temu. Jesteśmy idealnym partnerem dla spółki Novavax, by stać się jednym z najważniejszych miejsc wytwórczych tej nowoczesnej szczepionki - powiedział w środę przedstawiciel firmy Mabion Maciej Wieczorek.

W środę firma Mabion poinformowała, że zawarła umowę z amerykańską firmą Novavax na transfer technologii i próby techniczne dot. produkcji antygenu kandydata na szczepionkę na COVID-19. Dodano, że spółka zawarła też porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju ws. inwestycji do 40 mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych.

"Jesteśmy czysto polską spółką założoną przez kilka polskich firm farmaceutycznych. W międzyczasie staliśmy się czołową spółką, która rozwinęła i wdrożyła w skali przemysłowej nowoczesne technologie w zakresie rekombinowanych białek, czyli tych produktów, które dzisiaj są najistotniejsze w nowoczesnych lekach biotechnologicznych" - powiedział Maciej Wieczorek podczas wspólnej konferencji z prezesem PFR Pawłem Borysem.

Jak wyjaśnił, Mabion rozpoczął rozmowy z firmą Novavax kilka miesięcy temu. Jego zdaniem rozmowy te, a także dzisiejsza umowa to ofert "naszego przygotowania i jakości naszej technologii, naszych mocy wytwórczych". "Jesteśmy przekonani, że jesteśmy idealnym partnerem dla spółki Novavax, by stać się czołowym, jednym z najważniejszych miejsc wytwórczych tej nowoczesnej szczepionki" - podkreślił Wieczorek.

Przedstawiciel Mabion dodał, że bardzo cieszy się ze wsparcia PFR dla projektu produkcji szczepionki Novavax w Polsce, a jego firma "rozumie odpowiedzialność, jaka spoczywa na niej w wymiarze nie tylko biznesowym, ale i społecznym".

Wierzymy, że produkcję szczepionek przeciwko COVID-19 przez firmę Mabion uda się uruchomić na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2021 roku - przekazał w środę prezes PFR Paweł Borys.

"Musimy mieć świadomość, że branża biotechnologiczna i tego typu projekty wiążą się z podwyższonym ryzykiem, dlatego tym bardziej trzymamy kciuki za spółkę. Wierzymy w jej kompetencje w zakresie tego, aby sprawnie, skutecznie produkcję szczepionek przeciwko COVID uruchomić na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2021 roku" - powiedział na konferencji szef PFR.

"Zawarliśmy z Mabion porozumienie dotyczące udzielania spółce finansowania na inwestycję w produkcje szczepionek firmy Novavax przeciw Covid-19. Kwota tego finansowania opiewa łącznie na 40 mln zł" - powiedział Paweł Borys, dodając, że 10 mln zł ma być udzielone w formie podwyższenia kapitału firmy Mabion, a 30 mln zł w formie dłużnej.



Wskazał, że inwestycja ta jest szczególnie istotna, gdyż wpisuje się w walkę z pandemią Covid-19, a Polska, dołączając do grona producentów szczepionki, będzie zwiększała bezpieczeństwo zdrowotne w tym i przyszłym roku.

PFR: finansowanie Mabionu to teraz priorytet

Prezes PFR był pytany, czy Fundusz rozważa kolejne inwestycje w biotechnologiczne spółki, które pracują nad rozwiązaniami dotyczącymi Covid-19. Borys przypomniał, że trzy lata temu ruszył program PFR Life Science dla branży biotechnologicznej. Wskazał, że jest to branża, która potrzebuje wsparcia, bo mierzy się z problemami związanymi z pozyskaniem kapitału.



Dodał, że PFR ma w portfelu udziały w trzech spółkach biotechnologicznych i jest zainteresowany, by rozwijać inwestycje w tej branży, zwłaszcza w obecnej sytuacji.



"Projekt dotyczący finansowania Mabionu jest teraz priorytetowy, jest szansą, aby rozpocząć produkcję szczepionki w Polsce. Inwestycja w kwocie 40 mln zł przyczyni się do tego, że Mabion będzie mógł podwoić moce produkcyjne w tym roku, na tym się najbardziej koncentrujemy" - powiedział Borys.



"Jeśli pojawią się również inne ciekawe projekty w tym obszarze, jesteśmy zainteresowani inwestycjami" - zadeklarował.