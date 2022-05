Mabion zastąpił stratę zyskiem i szuka inwestora branżowego

Mabion, producent leków wytwarzający m.in. szczepionki przeciwko COVID-19, uzyskał w pierwszym kwartale 2022 roku 38,6 mln zł przychodów, przy braku przychodów w pierwszym kwartale 2021 roku. Na poziomie EBITDA spółka zanotowała dodatni wynik w wysokości 8 mln zł, w porównaniu do straty w wysokości 11,9 mln zł w pierwszym kwartale 2021 roku. Zysk netto wyniósł 7,4 mln zł przy stracie netto 17,1 mln zł rok wcześniej.

Mabion od początku współpracy do końca pierwszego kwartału 2022 roku otrzymał płatności z tytułu realizacji umowy z koncernem Novavax w wysokości 21,3 mln dol.

W zakresie projektu MabionCD20 spółka wykonała w ostatnim czasie prace analityczne, w tym badania stabilności.

Mabion rozpoczął działania nakierowane na znalezienie branżowego inwestora strategicznego, którego chce pozyskać w tym roku.

- To kolejny kwartał z przychodami i zyskami wypracowanymi dzięki realizacji długoterminowej umowy z Novavax na produkcję antygenu do szczepionki na COVID-19 wraz z dodatkowymi zleceniami. Przychody w pierwszym kwartale rozliczane były zgodnie z przyjętą polityką i modelem rozliczeniowym zastosowanym w zaudytowanym sprawozdaniu finansowym za 2021 rok. W pierwszym kwartale tego roku nie wystąpiły istotne zdarzenia jednorazowe, jak to miało miejsce w ostatnim kwartale ubiegłego roku. W zakresie działań operacyjnych skupialiśmy się w pierwszym kwartale nad wypracowaniem odpowiednich rozwiązań procesowych oraz nad kontrolą kosztów, co nadal pozostaje naszym priorytetem - mówi członek zarządu ds. finansowych Grzegorz Grabowicz.

- Poziom inwestycji w majątek trwały jest zgodny z przyjętymi założeniami i zgodnie z zapowiedziami koncentruje się na doposażeniu i zwiększeniu mocy produkcyjnych w istniejącym zakładzie - dodaje.

W pierwszym kwartale 2022 roku łączne przepływy pieniężne netto wyniosły 30,6 mln zł, z czego na poziomie operacyjnym - 27,2 mln zł, inwestycyjnym - 2,4 mln zł i finansowym - 1 mln zł. Środki pieniężne przeznaczane były głównie na zakupy surowców do produkcji kontraktowej oraz realizację planu doposażenia istniejącego zakładu i podwojenie jego mocy produkcyjnych w 2023 roku.

Wydatki na zakupy środków trwałych oraz przedpłaty związane z zamówieniami na przyszłe dostawy maszyn i urządzeń stanowiły łącznie ok. 13 mln zł (blisko 10 mln zł stanowiły przedpłaty na realizacje przyszłych dostaw). Istotne wydatki przeznaczono na zakup materiałów i surowców produkcyjnych. Pozostałą część wydatków stanowiły nakłady na bieżące funkcjonowanie, spłatę zobowiązań oraz obsługę finansowania.

Czytaj: Mabion przed ogromną szansą. Może znacząco wzmocnić moce

Szczepionka na COVID-19

Spółka od początku współpracy do końca pierwszego kwartału 2022 roku otrzymała płatności z tytułu realizacji umowy z amerykańskim koncernem Novavax w wysokości 21,3 mln dol. Dodatkowo po 31 marca 2022 roku, do dnia publikacji sprawozdania finansowego 27 maja 2022 roku, otrzymała 6,8 mln dol., co pozytywnie wpływa na saldo gotówki w drugim kwartale 2022 roku. Ogółem, od dnia rozpoczęcia współpracy do dnia publikacji sprawozdania otrzymane płatności od amerykańskiej firmy wyniosły 28,1 mln dol.

- Nowy rozdział w historii Mabionu, rozpoczęty rok temu, skutkował podpisaniem kluczowego dla spółki kontraktu z naszym amerykańskim partnerem. Ostatnie dwa kwartały to okres rozpoczęcia produkcji i generowania solidnych wyników finansowych. Wierzymy, że zadowalają one naszych akcjonariuszy. W miarę większego zaawansowania prac dla Novavax i wzrostu skali produkcji będziemy pracować nad osiągnięciem jeszcze lepszych wyników finansowych. Jest to jeden z naszych priorytetów - komentuje prezes Krzysztof Kaczmarczyk.

- Nie mamy również wątpliwości, że pozycja finansowa Mabionu wymaga dalszego wzmocnienia, aby myśleć o dalszym rozwoju. Dlatego zwiększyliśmy wysiłki na rzecz kontroli kosztów oraz racjonalizacji nakładów inwestycyjnych. Analogiczny tryb działania wdrożyliśmy w przypadku naszego portfolio produktowego. Wszystko po to, aby skumulować kapitał potrzebny do sfinansowania przyszłego wzrostu i zbudowania przewidywalności wyników finansowych - dodaje.

Mabion zgodnie z harmonogramem i ustaleniami realizuje wszystkie działania związane z produkcją antygenu szczepionkowego i na bieżąco otrzymuje płatności od firmy Novavax - podano w komunikacie. W czwartym kwartale 2021 roku spółka rozpoczęła regularne wytwarzanie antygenu i kontynuowała produkcję w kolejnych miesiącach 2022 roku. Według zapowiedzi, zakres produkcji i współpracy z amerykańskim koncernem będzie się systematycznie zwiększać w kolejnych kwartałach tego roku.

- Współpraca polega przede wszystkim na aktywnościach komercyjnych w skali przemysłowej. Mamy za sobą coraz więcej wytworzonych serii antygenu szczepionkowego, zatem mogę powiedzieć, że Mabion dobrze odnajduje się w nowej roli i nowej gałęzi biznesu, jaką jest CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization). Systematycznie zwiększamy zatrudnienie. Obecnie to już prawie 270 osób, czyli ponad 25 proc. więcej niż rok temu. Przygotowujemy się również do zwiększenia mocy wytwórczych w zakresie wyposażenia zakładu w Konstantynowie Łódzkim - mówi członek zarządu ds. naukowych i operacyjnych Sławomir Jaros.

- Nasze zespoły realizują coraz więcej analityki kontraktowej dla koncernu Novavax, polegającej na kontroli przebiegu procesu, kontroli jakości produktu oraz badania jego stabilności - dodaje.

Czytaj: Polska szczepionka na Omikrona. Mabion realizuje już kontrakt

Poszukiwany jest inwestor strategiczny

W zakresie projektu MabionCD20 spółka wykonała w ostatnim czasie prace analityczne, w tym badania stabilności. Ustalone zostały warunki prowadzenia analiz dla panelu metod charakterystyki immunogenności na potrzeby badania klinicznego - informuje zarząd spółki.

- Równolegle z realizacją kontraktu z firmą Novavax pracujemy nad optymalnym harmonogramem działań związanych z wprowadzeniem na rynek leku MabionCD20. Jesteśmy przekonani o jego wysokim potencjale rynkowym w jego możliwych zastosowaniach, biorąc pod uwagę wartość i strukturę rynku - wyjaśnia Sławomir Jaros.

- Obecnie ograniczenia przede wszystkim natury technicznej uniemożliwiają nam równoległą realizację kontraktu z amerykańskim koncernem i produkcję naszego leku, ale wypracujemy optymalny scenariusz jego wprowadzenia na rynek, w tym harmonogram przeprowadzenia badania pomostowego - zaznacza.

Mabion od 2021 roku dokonuje transformacji spółki od start-upu biotechnologicznego do zintegrowanej firmy biofarmaceutycznej, która rozpoczęła fazę komercjalizacji opracowanych technologii w obszarze CDMO.

- Transformacja ta jest wielowymiarowa. Prowadzimy szeroko zakrojony proces rekrutacyjny, wzmacniamy naszą aparaturę w obszarze wytwarzania, inwestując w nowoczesne rozwiązania, których dotychczas nie eksploatowaliśmy, wdrażamy systemy motywacyjne dla pracowników oparte o wyniki finansowe spółki oraz rozwijamy dział sprzedaży i poszukujemy przyszłych klientów w obszarze CDMO. Wszystkie te działania wykorzystują unikalny, przełomowy moment w historii spółki, dzięki któremu chcemy dokonać transformacji w kierunku dojrzałej, rentownej firmy biotechnologicznej z atrakcyjną platformą CDMO - mówi członek zarządu ds. sprzedaży Adam Pietruszkiewicz.

Według najnowszego raportu firmy Mordor Intelligence, w 2021 roku wartość światowego rynku usług CDMO dla produktów biologicznych wynosi 11,3 mld dol. i oczekuje się, że do 2027 roku osiągnie 21,9 mld dol., odnotowując CAGR na poziomie prawie 12 proc. w latach 2021-2027.

Jak informuje spółka, w ubiegłym roku Mabion rozpoczął działania nakierowane na znalezienie inwestora strategicznego, jednakże rozpoczęcie współpracy z firmą Novavax to nowy czynnik, który potencjalni inwestorzy uwzględniają w swojej ocenie spółki. Dlatego termin zakończenia procesu pozyskania inwestora przesunięto z pierwotnie zakładanego końca 2021 roku na rok bieżący.

- Proces pozyskania inwestora strategicznego jest konsekwentnie realizowany. Obecnie jesteśmy bardziej zaawansowani i prowadzimy dialog z wybranymi inwestorami. Niezmiennie uważamy, że wsparcie długoterminowego inwestora branżowego pozwoli spółce jeszcze szybciej wkroczyć na ścieżkę dynamicznego wzrostu. W szczególności umożliwi szybszą realizację projektu budowy drugiego zakładu wytwórczego, który jest jednym z kluczowych elementów realizowanej już obecnie transformacji firmy - podkreśla prezes Kaczmarczyk.