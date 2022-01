Machałek: w ostatnich latach nakłady na cyfryzację szkół wyniosły ok. 8 mld zł

W ostatnich latach nakłady na cyfryzację szkół wyniosły ok. 8 mld zł. Dzięki temu udało się przeprowadzić w czasie pandemii zdalne nauczanie – powiedziała w czwartek sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzena Machałek.

Konferencja prasowa "Szkoła przyszłości - kto zostawił szkołę kredową, a kto buduje nowoczesną" odbyła się w czwartek w Sejmie w Warszawie.

Jak zaznaczyła Machałek, rząd Zjednoczonej Prawicy przeznaczył na cyfryzację szkół i dostęp do szerokopasmowego internetu "ogromne środki". "To działania oraz inwestycja w infrastrukturę szkolną miało ogromne znaczenie w tym, że - z pewnymi bólami, z trudem - ale udało się przeprowadzić w czasie pandemii zdalne nauczanie" - stwierdziła.

Poinformowała, że w ostatnich latach nakłady na cyfryzację szkół wyniosły ok. 8 mld zł. "To są potężne środki. 3 mld to inwestycja w infrastrukturę szkolną. Dzięki temu w szkołach są komputery, są szkoleni nauczyciele, są tablety a także zostały sfinansowane akcesoria informatyczne i cyfrowe dla nauczycieli" - wymieniła Machałek.

Dodała, że 1,5 mld zł zostało przekazane do szkół w czasie pandemii. "Dziś musimy iść dalej i musimy rozwijać się dalej. Mamy dużo interesujących projektów, w tym Branżowe Centra Umiejętności" - podkreśliła.

Jej zdaniem tym, co udało się zrealizować, są Laboratoria Przyszłości. "Nie było takiej inwestycji w historii edukacji, która byłaby tak znacząca, w tak szybkim okresie zrealizowana i z której skorzystałoby prawie 100 proc. szkół" - oceniła.

Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej Justyna Orłowska podkreśliła, że nowoczesna edukacja to już teraźniejszość. Wskazała, że jednym ze sztandarowych programów są Laboratoria Przyszłości.

"To największa historycznie inwestycja w nowoczesną edukację w Polsce. Jest to program łatwy, bezproblemowy, bo nie wymaga żadnego wkładu własnego i dociera do wszystkich szkół podstawowych w Polsce, ale także przenosi polskie szkoły w przyszłość, wyposaża je w drukarki 3D, roboty edukacyjne czy w gogle wirtualnej rzeczywistości. Zgłosiło się do niego blisko 100 proc. szkół. Jest to 12 tys. szkół w Polsce. To blisko 3 mln uczniów. Miliard złotych wyłącznie na polską edukację" - przekazała Orłowska.

Z kolei posłanka PiS Teresa Wargocka zaznaczyła, że od 2015 r. rząd wyznaczył sobie konkretne kierunki działań - polska szkoła ma być bezpieczna, otwarta i nowoczesna. Podkreśliła, że szkoła ma przygotowywać uczniów do zawodów przyszłości. Zwróciła uwagę, że w obecnym cyklu nauczania godzin informatyki jest o 90 więcej niż w starej podstawie programowej.

"Prawo i Sprawiedliwość nie zawłaszcza szkół, szanuje autonomię nauczycieli i robi wszystko, żeby każdy nauczyciel miał szansę własnego rozwoju, ale również pomoce naukowe, dydaktyczne, żeby zainteresować uczniów przedmiotem i rozwijać ich zainteresowania" - powiedziała Wargocka.

Obecna na konferencji wiceprezydent Chełma Dorota Cieślik wskazała, że 100 proc. szkół w regionie realizuje ten projekt. "Na chwilę obecną wykorzystaliśmy w 70 proc. na realizacje działań przez szkoły" - przekazała.

Dyrektor Szkoły w Chełmie Jolanta Kopoczko podkreśliła, że placówka wykorzystała już 100 proc. środków z programu. "Bardzo się cieszymy, że są takie projekty, które pozwalają wzbogacić bazę szkoły. Zakupiliśmy nowoczesne sprzęt i pomoce dydaktyczne. (...) Oprócz sprzętu zostały zakupione różne preparaty z zakresu biologii, zoologii, anatomii człowieka" - powiedziała.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach Ewa Kasprzyk dodała, że kupiła np. drukarki 3D, które są pomocne w realizacji projektów szkolnych. Szkoła - jak mówiła - zaopatrzyła się także w gogle. "Dzięki temu stworzymy salę wirtualno-informatyczną" - powiedziała.

Po zakończeniu konferencji każdy z uczestników mógł zapoznać się z funkcjonowaniem drukarek 3D i z okularami VR.

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, realizująca jeden z postulatów Polskiego Ładu. W jej ramach szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają pieniądze na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami.