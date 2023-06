Małe i średnie przedsiębiorstwa wchodzą w chmury

Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej sięgają po rozwiązania chmurowe. Z tego sektora pochodzi obecnie większość zamówień, jakie Siemens Digital Industry Solutions (SDIS) uzyskuje w zakresie tych technologii. Jeszcze kilka lat temu było ich bardzo niewiele.

Roczne powtarzające się przychody ARR z technologii chmurowych wkrótce przekroczą 1 mld dolarów.

W drugim kwartale tego roku finansowego udział przychodów z technologii chmurowych sięgnął już 25 proc. ARR (rocznych powtarzających się dochodów), podczas gdy w roku 2020 stanowił tylko 4 proc.

Obecnie 74 proc. zamówień dotyczących technologii chmurowych pochodzi od małych i średnich przedsiębiorstw - oczywiście pod względem liczby a nie wartości zamówień.

Podczas Realize Live 2023, dorocznej konferencji Siemens Digital Industry Solutions w Las Vegas, Tony Hemmelgarn, prezes SDIS stwierdził, że szybki wzrost obrotów firmy wynika nie tylko z pozyskiwania nowych klientów, ale rozwoju już prowadzonych kontraktów.

- Powiedzieliśmy w czasie Capital Markets Day, że do 2025 roku 40 proc. naszego ARR będzie pochodziło z technologii chmurowych. Ich udział w przychodach firmy rośnie imponująco. W drugim kwartale roku finansowego 2023 sięgnął on już 25 proc. ARR, podczas gdy w roku 2020 stanowił tylko 4 proc. Wkrótce ARR uzyskiwane z chmury przekroczy 1 mld dolarów - stwierdził Tony Hemmelgarn.

Trzy czwarte zamówień na technologie chmurowe od małych i średnich przedsiębiorstw

Podkreślił przy tym, że niemal trzy czwarte zamówień na technologie chmurowe pochodzi dziś od małych i średnich przedsiębiorstw, które jeszcze niedawno nie były w stanie wykorzystywać oprogramowania firmy.

- Obecnie 74 proc. zamówień dotyczących technologii chmurowych pochodzi od małych i średnich przedsiębiorstw - podsumował Tony Hemmelgarn. Stwierdził przy tym, że wzrost ten pochodzi nie tylko od nowych klientów. - W naszych trwających umowach widzimy wzrost zakresu o 16 proc. - zaznaczył prezes Siemens Digital Industry Solutions.

Według niego kolejną zaletą jest rozwój oprogramowania oferowanego jako usługa. Małe firmy nie mają odpowiednio rozwiniętego zaplecza, rozbudowanych działów IT, a często także mają ograniczone środki na inwestycje. - Wiele start-upów przychodzi i mówi: Nie mamy personelu IT. Chcemy się skupić na projekcie inżynierskim, produkcji. Pomóżcie. Wtedy robimy to za nich, w modelu, który nie wymaga angażowania dużego kapitału - przekonywał Hemmelgarn.

Subskrypcyjna oferta pozwala uzyskać znaczne korzyści w przepływach finansowych

Mike Klinker, współzałożyciel firmy Regent, jednego ze start-upów, z którymi pracuje Siemens stwierdził, że oparty o subskrypcje sposób dostarczania usług cyfrowych pozwala na uzyskanie znacznych korzyści w zakresie przepływów finansowych, co jest niezwykle istotne dla każdego start-upu. Regent pracuje nad wprowadzeniem do produkcji napędzanego elektrycznie wodnopłatowca, który mógłby znacznie przyczynić się do wprowadzenia bardziej zrównoważonego transportu, zwłaszcza na wybrzeżach czy w państwach wyspowych.

Siemens widzi szybszy od zakładanego wzrost potrzeb wszystkich sektorów w zakresie rozwiązań cyfrowych. - Przewidywaliśmy ARR na poziomie 10 proc., a obecnie już mamy 14 proc. - powiedział Tony Hemmelgarn.

W drugim kwartale tego roku finansowego przychody firmy Siemens wzrosły o 15 proc. do 19,4 mld euro, a w dywizji Digital Industries zwiększyły się nawet o 23 proc., sięgając 5,5 mld euro. - To najwyższe kwartalne przychody w całej naszej historii - zaznaczył prezes SDIS.