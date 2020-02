Małgorzata Jarosińska-Jedynak: warto sięgać po pieniądze na nowe technologie

Do sięgania po wsparcie finansowe na rozwój technologii i wdrażanie internetu rzeczy namawiała w czwartek w Koninie minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak uczestników konferencji "Perspektywy dla rozwoju Internetu rzeczy — samorząd przyszłości".

Organizowany w całym kraju cykl regionalnych konferencji to warsztaty dla samorządowców oraz lokalnych firm. Jego uczestnicy rozmawiają m.in. o projektach z zakresu internetu rzeczy oraz o innych nowoczesnych technologiach, które przyczyniają się do usprawniania obsługi obywateli, poprawiają efektywność zarządzania i przyczyniają się m.in. do oszczędności energii.

Organizowane jest przez Kancelarię Prezydenta RP wydarzenie jest też okazją do prezentacji możliwości pozyskania finansowania innowacyjnych projektów w ramach transformacji cyfrowej w Polsce.

Minister funduszy i polityki regionalnej Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 przewidziano 14 mld euro na obszar związany z pracami badawczo-rozwojowymi, z automatyzacją procesów u przedsiębiorców i z cyfryzacją. Przypomniała, że wciąż są też dostępne środki w ramach obecnej perspektywy finansowej.

"Myślę, że mamy tu ogromne pole do popisu, aby stawać się bardziej konkurencyjnymi. Jesteśmy gotowi, aby podjąć konkurencję z takimi krajami, jak USA, Chiny czy Korea. Przede wszystkim mamy potencjał osobowy, mamy świetnych automatyków, programistów, informatyków" - powiedziała.

Minister wskazała, że w przypadku samorządów wdrażanie internetu rzeczy może być dobrym pomysłem i źródłem oszczędności, chociażby przy systemach oświetlenia ulic, oczyszczalniach ścieków czy wodociągach.

"Te konferencje pomagają pokazać samorządom, jaki potencjał tkwi w internecie rzeczy, jakie korzyści wynikają, nie tylko te finansowe" - zaznaczyła.

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska przypomniała, że w październiku 2019 roku w Belwederze miała miejsce organizowana przez Prezydenta RP i Ministra Cyfryzacji konferencja poświęcona internetowi rzeczy w Polsce.

"Po tej konferencji, która cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem, zapadła decyzja, żeby przedstawić w terenie informacje nt. środków finansowych, które można pozyskać na badania, na rozwój internetu rzeczy w Polsce" - wyjaśniła.

Przedsięwzięcie organizowane jest przez Kancelarię Prezydenta RP we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, Polskim Funduszem Rozwoju oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.