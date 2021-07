Malutkie kropki za wielkie pieniądze. Przemysł czeka na technologię polskiego start-upu

Wrocławski start-up QNA Technology zyskał spory rozgłos, gdy w maju 2019 r. znalazł się w gronie laureatów konkursu Start-up Challenge, organizowanego w ramach European Tech and Start-up Days w Katowicach. Co zmieniło się w firmie od tego czasu?

Kropki świecące na niebiesko

Idealny materiał do wyświetlaczy

Szeroka gama zastosowań

Zamiana elektryczności na światło i na odwrót

Tusze, które świecą

Międzynarodowa ekspansja

- Technologia, nad którą pracowaliśmy, osiągnęła tak wysoki poziom zaawansowania, że pojawiło się zainteresowanie jej wykorzystaniem ze strony przemysłu. Aby sprostać tym wymaganiom, założyliśmy spółkę - wspomina w rozmowie z WNP.PL początki firmy Artur Podhorodecki, prezes QNA Technology, który razem z Mateuszem Bańskim był inicjatorem powstania start-upu.Po kilku miesiącach przedsięwzięciem zainteresował się fundusz Kvarko, z którym QNA rozpoczęła realizację projektu w programie BRIdge Alfa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wtedy narodził się pomysł stworzenia kropki kwantowej świecącej na niebiesko.Dotąd stanowiło to ogromne wyzwanie dla globalnego przemysłu wyświetlaczy. Nad uzyskaniem kropki świecącej na niebiesko pracują zarówno międzynarodowe koncerny, jak i małe firmy badawcze na całym świecie. Przodują Stany Zjednoczone i Azja. To nadzwyczaj obiecujący rynek, którego globalna wartość w 2021 r. przekroczy 10 mld dol.Opracowanie technologii masowej produkcji wysokiej jakości niebieskich kropek kwantowych to ogromny przełom na tym rynku, mimo że globalnie wciąż się on dopiero kształtuje, a w Polsce ta problematyka jest niemal nieznana.- W ciągu ostatnich dwóch lat rynek produktów opartych o kropki kwantowe, zwłaszcza telewizory, znacznie się poszerzył. Ale są to kropki czerwone i zielone. Ich właściwości różnią się znacznie w porównaniu do właściwości, jakie pozwala uzyskać oferowany przez nas produkt, czyli kropki niebieskie - tłumaczy Bański.Jak dotąd niebieskie kropki nie są jeszcze wykorzystywane w wyświetlaczach, ale jest to materiał idealny do takich zastosowań. W wyświetlaczach wykonanych w technologii micro LED graczy na świecie jest wciąż niewielu. QNA Technology chce zaoferować im tusz z niebieskimi kropkami i w ten sposób wziąć udział w tym wyścigu.- Typowe półprzewodniki (np. krzem) to materiały powszechnie stosowane w optoelektronice. Mają one jednak wiele wad. Są dość drogie, mało elastyczne, a ich parametry są trudne w modyfikacji. W QNA pracujemy nad tak małymi kryształkami półprzewodnika, jak jedna dziesięciotysięczna średnicy włosa. Mowa jest zatem o pojedynczych nanometrach - dodaje Artur Podhorodecki.Umieją wytworzyć wręcz astronomiczne liczby takich kryształków o niemal jednakowym rozmiarze i nadać ich powierzchni specjalne właściwości chemiczne. Unikatowe właściwości niebieskich kropek umożliwiają ich deponowanie na przeróżnych podłożach, jak szkło, folia czy papier. Pozwalają przy tym obniżyć koszty produkcji urządzeń.Taka forma półprzewodnika o niesamowitych możliwościach aplikacyjnych przyniesie przełom w przemyśle wyświetlaczy, fotowoltaiki, a nawet w hodowli roślin.Kropki da się też wykorzystać na rynku zabezpieczeń, nadrukowując nimi specyficzne oznakowania produktów, w czujnikach albo też do śledzenia szlaków logistycznych dostaw.Synteza koloidalnych, półprzewodnikowych kropek kwantowych dla laika brzmi dość zagadkowo i niezrozumiale.- Wciąż nie jest to łatwy temat do opowiadania. Dużo łatwiej opowiedzieć o zastosowaniu tych kropek. Dlatego w rozmowie z inwestorami mówimy bardziej o zyskach, jakie są do osiągnięcia, niż o szczegółach technologicznych - mówi Mateusz Bański.Prezes Podhorodecki stara się opisać, czym są te półprzewodnikowe kropki kwantowe. - Główną ich zaletą jest to, że potrafią zamieniać elektryczność na światło, co jest podstawą działania wyświetlaczy, no i zamieniać światło na elektryczność, co jest podstawą pracy ogniw fotowoltaicznych - tłumaczy prezes QNA.Umożliwiają także zamianę jednego rodzaju promieniowania (kolor) na inny, znajdując zastosowanie na przykład w diodach LED. Fascynujące właściwości kropek pozwalają na ich zastosowanie we wszystkich sektorach przemysłu, gdzie mamy do czynienia z emisją światła.W spółce skupiają się na wytwarzaniu nanometrycznych rozmiarów kryształów z materiałów półprzewodnikowych. Po osiągnięciu odpowiednio małego rozmiaru, potrafią one emitować i absorbować światło o różnej barwie. Można je postrzegać jako najwyższej jakości barwniki.W 2019 r. QNA Technology rozpoczęło prace badawczo-rozwojowe nad tuszem półprzewodnikowym na bazie kropek kwantowych.- Tuszów na osnowie półprzewodnikowych kropek kwantowych w Polsce nie robi nikt, a na świecie jest tylko kilka takich firm. Myślę, że to produkcja tuszów będzie czymś, co nas mocno wyróżni w globalnej skali. Pozwolą wydrukować na folii czy papierze wyświetlacz, świecący piksel czy inny element optoelektroniczny - chwali produkt Podhorodecki.Wiceprezes Bański uzupełnia: - Dwa lata temu byliśmy na etapie prowadzenia inżynierii powierzchni (tzw. funkcjonalizacji) kropek kwantowych, by nadawały się do tuszów. Obecnie jesteśmy na etapie prac rozwojowych konkretnych tuszów zawierających kropki kwantowe, przeznaczonych do różnego typu drukowania, w szczególności typu ink-jet.Dodaje, że kolejny etap prac nad tuszem planują zakończyć w przyszłym roku. - Jesteśmy po pierwszych testach druku prototypowymi tuszami, a rezultaty są na tyle obiecujące, że rozpoczynamy współpracę z zewnętrznymi partnerami, którzy gotowi są testować tusze - informuje.QNA Techonology jest jedną z kilku firm z całego świata, która zakwalifikowała się do ekskluzywnego tajwańskiego programu inkubacyjnego: Garage+Start-up Global Program. To kolejny krok w kierunku międzynarodowej ekspansji firmy.- Dzięki uczestnictwu w tajwańskim akceleratorze spotkaliśmy się z wieloma przedstawicielami firm technologicznych, chemicznych na wysokich stanowiskach decyzyjnych. Rozpoczęliśmy współpracę z instytucją, która testowała nasze kropki - przypomina wiceprezes Bański.WNP.PL zapytał wiceprezesa QNA Techonology, czego obecnie najbardziej potrzebuje spółka dla dalszego dynamicznego rozwoju.- Przede wszystkim cierpliwości. Opracowujemy szczególnego rodzaju produkty, pracując na specyficznych materiałach. Walczymy nie tylko z konkurencją, ale również staramy się opanować naturę, chemię i fizykę. To procesy, których nie da się „przeskoczyć”, pójść na skróty - twierdzi.- Prace badawcze trzeba prowadzić tak długo, aż osiągniemy pewność, że kontrolujemy dany proces w odpowiedniej skali i możemy rozwinąć materiał do produktu. Cierpliwość, uważność to coś, co jest w tej pracy ważne i niezbędne, aby osiągnąć sukces - uważa wiceprezes.