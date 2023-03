Mamy 10 mln dekoderów do wymiany. To będzie kosztować miliardy złotych

Niemal 5 mld zł może kosztować wymiana prawie 10 mln dekoderów płatnej telewizji spowodowana przez tzw. ustawę lex pilot - wylicza Polska Izba Komunikacji Elektronicznej.

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej oceniła, że wprowadzenie obowiązku odbioru telewizji hybrydowej i wdrożenie modelu a la carte (możliwość wybierania do swojego pakietu pojedynczych kanałów - red.) spowodują konieczność wymiany niemal wszystkich dekoderów telewizji płatnej. Takie zapisy przewidują poprawki do projektu ustawy wprowadzającej Prawo komunikacji elektronicznej.

Telewizja hybrydowa umożliwia łączenie tradycyjnej emisji sygnałów telewizyjnych z treściami multimedialnymi za pośrednictwem szerokopasmowego internetu. W celu jej odbioru niezbędny jest odpowiedni dekoder.

W Lex pilot nie chodzi tylko o rezerwację najlepszych miejsc dla TVP

Prawo komunikacji elektronicznej ma zastąpić obowiązujące obecnie Prawo telekomunikacyjne z 2004 r. Obszerny dokument, liczący prawie 3,5 tys. stron, trafił do Sejmu na początku grudnia. 13 stycznia Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu i skierował go do dalszych prac w Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Projekt dotyczy wdrożenia do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/1972 ustanawiającej europejski kodeks łączności elektronicznej.

Jeden z proponowanych zapisów projektu ustala kolejność kanałów programów telewizyjnych na pilocie tak, że na pięciu pierwszych miejscach znalazłyby się kanały telewizji publicznej - stąd projekt jest przez część komentatorów nazywany "lex pilot".

- Szacujemy, że mniej niż 5 proc. dekoderów do odbioru TV płatnej wykorzystywanych w Polsce umożliwia dziś odbiór funkcjonalności telewizji hybrydowej. Wdrożenie obowiązku umożliwienia odbioru tej telewizji oznaczałoby wymianę prawie całego sprzętu dla 10 mln gospodarstw domowych. Zamówienie nowych dekoderów, następnie ich produkcja, zmiana umów z klientami i na koniec montaż to wieloletni proces - mówi Jerzy Straszewski, prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.

- Szacujemy, że koszty z nim związane pochłoną prawie 5 mld zł. Wprowadzenie takich zmian może oznaczać problemy wielu operatorów i w konsekwencji utratę dostępu do płatnej TV przez część klientów - dodaje.

Branża zrzeszająca operatorów i nadawców apeluje o wykreślenie szkodliwych zapisów oraz o dialog z rynkiem.

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej grupuje 70 firm z 4,5 mln abonentów

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE) zrzesza prawie 70 firm stanowiących integralną część polskiego rynku mediów elektronicznych. Do Izby należą operatorzy szerokopasmowej komunikacji elektronicznej oraz producenci i dystrybutorzy sprzętu i usług wykorzystywanych przez operatorów w ich działalności biznesowej.

Operatorzy - członkowie izby docierają w całej Polsce do prawie 4,5 miliona abonentów, świadcząc usługi dostępu do programów telewizyjnych i radiowych, internetu oraz telefonii cyfrowej. Reprezentują ponad 90 proc. krajowego rynku telewizji kablowej.

PIKE jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, reprezentuje również polski rynek kablowy na forum międzynarodowym, m.in. poprzez członkostwo w Cable Europe.