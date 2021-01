Mamy pierwszy polski projekt w konkursie IPCEI

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Elemental Strategic Metals Sp. z o.o. podpisały umowę o dofinansowanie w kwocie 332 mln zł ze środków Funduszy Europejskich. Projekt finansowany z Programu Inteligentny Rozwój dotyczy technologii bezpiecznego, przyjaznego środowisku i efektywnego finansowo transportu, przechowywania i recyklingu baterii litowo-jonowych oraz zużytych katalizatorów samochodowych. To najwyższe w historii dofinansowanie projektu przyznane przez NCBR.

- Oprócz zaawansowanego laboratorium badawczo-rozwojowego, projekt wpłynie pozytywnie na wzmocnienie całej sieci zbiórki i recyklingu odpadów. Będzie to miało istotne przełożenie na rynek baterii, w szczególności mam tu na myśli synergię z europejskimi przedsiębiorcami, którzy będą potrzebowali odpowiednich zdolności recyklingu dla generowanych odpadów i z licznymi podmiotami z rynku zbiórki i transportu odpadów – komentuje prezes Elemental Strategic Metals.W ramach realizacji projektu Elemental Strategic Metals planuje nawiązanie współpracy z uczelniami i instytutami naukowymi na wielu płaszczyznach, m.in. w drodze wspólnych badań, praktyk studenckich, stażów doktoranckich. Dodatkowo, firma przeprowadzi szkolenia dla MŚP, dzięki którym podnoszona będzie nie tylko ich konkurencyjność i poziom kultury technicznej i innowacyjności, ale również stan BHP oraz poszanowania środowiska naturalnego. W ten sposób spółka planuje stworzyć sieć powiązań z uczestnikami bezpośrednimi i pośrednimi, w tym instytucjami naukowymi.- W ramach projektu planujemy również utworzenie co najmniej 100 miejsc pracy bezpośrednio w instalacji, jaka będzie realizowana w ramach pierwszego przemysłowego wdrożenia opracowanych technologii. Dodatkowo ok. 300-400 miejsc pracy zostanie utworzonych pośrednio w związku z realizacją projektu w przedsiębiorstwach kooperujących – dodaje prezes Michał Zygmunt. – Planujemy również rozpowszechnianie wyników prowadzonych przez nas prac B+R m.in. poprzez ich prezentacje na konferencjach branżowych, publikacje naukowe, współpracę z innymi firmami i instytucjami, biorącymi udział w programie IPCEI.Konkurs Szybka Ścieżka IPCEI (8/1.1.1/2020) zrealizowany został ze środków Funduszy Europejskich w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.