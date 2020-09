Mamy zaległości, ale jest potencjał. Chmura zyska wsparcie rządu

Wykorzystanie rozwiązań chmurowych w Polsce szybko rośnie, ale wciąż jest trzykrotnie niższe od unijnej średniej. Wśród firm świadomość tych rozwiązań jest zbyt mała. Tymczasem technologie te podnoszą wydajność i obniżają koszty działania – mówili uczestnicy dyskusji „Chmura w biznesie, biznes w chmurze” zorganizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Rynek chmury w sektorze publicznym w Polsce rośnie dwukrotnie szybciej niż na świecie.Robert Perkowski wskazał na rolę, jaką technologia chmury może pełnić w analizie dużych zasobów danych. PGNiG wykorzystuje do przetwarzania zdjęć sejsmicznych złóż w kraju i za granicą w ramach platformy "Cyfrowe złoże".- Zdjęcia sejsmiczne 3D to jeden petabajt, czyli 1 milion gigabajtów danych. Jak sprawnie taką ilość danych przetworzyć? W mocy obliczeniowej oferowanej przez chmurę widzimy więc dla nas gigantyczną korzyść, zwłaszcza że taka analiza nie jest stabilnym działaniem przez rok, ale tworzy pewne piki zapotrzebowania na moc obliczeniową, która potem przestaje nam być potrzebna - powiedział Robert Perkowski.- Przy wykorzystaniu rozwiązań chmurowych płaci się za to, czego się używa, a własne data center jest stałym kosztem - dodał Sławomir Soszyński, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.Z rozwiązań chmurowych korzystają także data center.– Są one odpowiedzialne za kilka procent całkowitego zużycia energii, więc są też doskonałymi biorcami technologii wykorzystujących Internet Rzeczy, sztuczną inteligencję czy blockchain. Wykorzystują je m.in. po to, by rozpoznawać słabe punkty efektywności energetycznej – mówiła Anna Wujec.Czytaj także: Anna Wujec, ABB : Chmura na pewno będzie się rozwijała w Polsce szybciej niż dotychczas Jednym z rosnących trendów są tzw. zielone centra danych – zasilane i chłodzone z wykorzystaniem sił natury. Skandynawia wyznacza trendy w tej dziedzinie.– W Norwegii, w byłej kopalni oliwinu zbudowaliśmy centrum mające 6 pięter i zapotrzebowanie na energię na poziomie 300 MW. W Polsce wszystkie centra to około 60 MW, a po wykonaniu wszystkich zapowiedzianych inwestycji 166 MW w roku 2025. Norweskie centrum jest w 100 proc. zasilane dzięki siłom natury – przez 3 hydroelektrownie i farmy wiatrowe, a także chłodzone wodą z fiordu – mówiła Anna Wujec.Kolejny trend to konteneryzacja, czyli dostarczanie infrastruktury w wersjach pakietowych, co znacznie przyspiesza wykonanie inwestycji.Ważnym elementem zwiększania świadomości dotyczącej technologii chmurowych są kwestie bezpieczeństwa danych. – Bezpieczeństwo pierwszych chmur było uważane za niższe niż rozwiązań inhouse. Obecnie patrząc na raporty, widać, że chmury są bezpieczniejsze, bo duzi dostawcy mają znacznie większe możliwości wdrożenia standardów bezpieczeństwa – powiedział Sławomir Soszyński.Czytaj także: Chmura zwiększa innowacyjność ponad 80 proc. korzystających z niej firm Adam Czuchaj, Head of IT w X-Trade Brokers Dom Maklerski, dodaje, że Google ma około tysiąca inżynierów od security. Żaden z niewyspecjalizowanych podmiotów nie dysponuje takimi możliwościami.Sławomir Soszyński wskazuje, że sposób zapewnienia tego bezpieczeństwa jest poza tym szybszy, tańszy i bardziej skalowalny. Bezpieczeństwo jest oparte na wiedzy ludzi, którzy we właściwy sposób wdrażają konieczne rozwiązania. Jakiekolwiek problemy zawsze wynikały z błędów przy wdrażaniu rozwiązań, z niezrozumienia, jak taka chmura działa i jakie zapewnia bezpieczeństwo.Sławomir Soszyński przypomina także, że przy korzystaniu z rozwiązań dostępnych w chmurze płaci się za to, czego się używa, a własne data center wciąż jest kosztem – najpierw inwestycyjnym, a potem kosztem utrzymania.Sesja „Chmura w biznesie, biznes w chmurze” była wydarzeniem wspólnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech & Start-up Days.