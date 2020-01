Maraton gier AGDQ 2020 zebrał 3,1 mln USD na organizację charytatywną

Siedmiodniowy maraton przechodzenia gier na czas Awesome Games Done Quick (AGDQ) 2020 zebrał ponad 3,1 mln dolarów datków na organizację charytatywną Prevent Cancer Foundation (PFC). Poprzedni rekord zbiórki pobito o blisko 100 tys. USD - poinformował serwis Polygon.

Tygodniowy maraton zakończono o północy z soboty na niedzielę lokalnego czasu. Podczas nieprzerwanej transmisji prezentowano metody jak najszybszego przejścia 134 gier wideo, a prezenterzy zachęcali widzów do datków na rzecz PCF.

Organizatorzy oficjalnie podali na Twitterze, że ostateczna przekazana fundacji suma wyniosła 3 131 475 USD. To o 30 proc. więcej, niż zebrało AGDQ 2019 r. W sumie w 26 wydarzeniach organizowanych przez 10 lat Games Done Quick zebrało już ponad 25,6 mln USD na cele charytatywne.

Organizatorzy wskazali, że wydarzenie w hotelu Hilton w Orlando odwiedziło ponad 2,7 tys. widzów. W serwisie strumieniowania Twitch widownia sięgnęła zaś nawet 236 tys. osób.

Polygon zwrócił uwagę, że nawiększym wyczynem było dwuosobowe przejście gry zręcznościowej produkcji "Mike Tyson's Punch-Out!!". Osobom posługującym się pseudonimami sinister1 i zallard1 przewiązano oczy, a następnie złapały one za połowy kontrolera i wspólnie przeszły zręcznościową grę o bokserze, słysząc jedynie dźwięki z gry.

W ciągu roku odbywają się dwa wydarzenia tego typu - na początku roku Awesome Games Done Quick oraz Summer Games Done Quick (SGDQ) w okresie wakacyjnym. SGDQ 2019 r. było pierwszym maratonem, gdzie łączne datki przekroczyły próg 3 milionów dolarów. letnie wydarzenie wspiera fundację Doctors Without Borders (Lekarze bez Granic).

W obecnym roku w okresie 21-28 czerwca odbędzie się tegoroczna edycja Summer Games Done Quick w Bloomington w Minnesocie.