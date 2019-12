Marc Benioff: Facebook to papierosy naszych czasów

Marc Beniof, prezes Salesforce kontynuuje krytykę monopolistycznej pozycji Facebooka. Jego zdaniem serwis jest tak samo szkodliwy i uzależniający jak papierosy, a prowadzona przez niego polityka powinna zainteresować rząd.

Prawnicy Scott Hemphill i Tim Wu wskazywali latem, że koncern Marka Zuckerberga przez wiele lat prowadził politykę "seryjnego, defensywnego pozyskiwania" innych firm, co w ich ocenie blokowało potencjalną konkurencję i "tłumiło innowacyjność w zarodku". Według prawników przykładem takiego zachowania jest pozyskanie przez Facebooka platformy do dzielenia się zdjęciami Instagram, którą koncern Zuckerberga kupił w 2012 r. za sumę miliarda dolarów. Facebook w ciągu ostatnich 15 lat pozyskał ponad 75 mniejszych firm. Głosy krytyki wobec Facebooka podnoszą się od wielu lat. W 2017 r. były wiceszef Facebooka, Chamath Palihapitiya mówił na Uniwersytecie Stanforda, że serwis niszczy mechanizmy społecznego działania. W jego ocenie sprzed dwóch lat Facebook wykorzystał podatności ludzkiej psychiki do budowania swojego fenomenu popularności. Efektem czego reakcje użytkowników Facebooka na treści zamieszczane w serwisie są euforyczne, jednocześnie daje podstawę dla funkcjonowania głównego algorytmu serwisu. To pętla społecznego utwierdzania się w słuszności własnych przekonań, która wykorzystuje sposób działania ludzkiego mózgu.W 2017 r. portal dotknęło wiele negatywnych opinii i wydarzeń. Cała branża mediów społecznościowych w tamtym roku spotkała się z krytyką w związku z manipulacjami na procesach demokratycznych, wyborczych, czy z tzw. fake newsami.Facebook odpowiadając krytykom zapewnia, że trwa usilna praca nad poprawą jakości serwisu. - Poświęciliśmy dużo pracy i czasu na badania we współpracy z ekspertami i naukowcami, których celem było zrozumienie efektów psychologicznych, jakie ma nasza działalność. Wykorzystujemy wyniki tych eksperymentów w pracy nad rozwojem naszych produktów i chcemy w przyszłości zmniejszyć dochodowość naszych usług, by upewnić się, że nasze wysiłki idą w dobrym kierunku - oświadczył Facebook w 2017 r. i konsekwentnie przywołuje te poczynione działania na swoją obronę.