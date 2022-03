Marcin Kawa nowym prezesem All in! Games

Marcin Kawa objął funkcję prezesa zarządu producenta i wydawcy gier komputerowych All in! Games.

- Oprócz Project Raise, pracujemy wewnętrznie nad jeszcze jednym projektem, który możliwe że zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku - dodaje.Pierwsze doświadczenia Marcina Kawy z branżą gier komputerowych to praca w roli recenzenta gier w magazynach "Secret Service" oraz "Neo". Przez następne 20 lat pełnił takie funkcje jak tester, czy game designer. Zajmował się marketingiem gier oraz usług związanych z grami. Najpierw w Polsce, a następnie w Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz Hiszpanii. Pracował m.in przy takich globalnych produktach IP jak: GOG.com, Asphalt (tytuł łącznie pozyskał ponad miliard graczy), Real Football czy Uno.Współpracę z All in! Games rozpoczął w 2020 r., na początku jako producent, a następnie szef działu produkcyjnego odpowiadał za sukces Ghostrunnera (IP sprzedano do 505 Games, gra zyskała szereg nagród) oraz restrukturyzację działów.W 2021 r. objął funkcję COO (dyrektora operacyjnego) w All in! Games, odpowiadał za stworzenie planu rozwoju wewnętrznych zespołów projektowych i koordynację procesów operacyjnych. Rozwinął również zakres inkubacji zespołów wewnętrznych do poszczególnych grup w grupie kapitałowej All in! Games, jednym z efektów wewnętrznej inkubacji jest zespół Ironbird Creations.All in! Games to wydawca gier komputerowych z siedzibą w Krakowie, działający w branży gamingowej od 2018 roku. Firma wydaje i tworzy gry na komputery osobiste i konsole.