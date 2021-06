Marek Zagórski w pożegnalnym wywiadzie

- Są dwie ścieżki. Albo trzeba uznać, że jest potrzebne nowe spojrzenie, nowa energia, albo kontynuować to dzieło. Ja uznałem, że zrobiłem dużo więcej niż mi się wydawało, że jestem w stanie zrobić, że stworzyłem i nakreśliłem pewien kierunek działania. Jeżeli jest taka możliwość, żeby ktoś inny to robił, a wierzę, że będzie to dobra kontynuacja, to uznałem, że plan przeze mnie został wykonany - mówi Marek Zagórski, minister w Kancelarii Premiera, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Cieszyński za Zagórskiego

Sieć 5G na docelowych częstotliwościach powinna działać w co najmniej jednym polskim mieście już od 2020 roku. Zamiast tego mamy próby budowy sieci na częstotliwościach, które nie są w stanie zapewnić docelowych parametrów dla 5G.W dodatku jedna aukcja na najważniejsze dla 5G częstotliwości już była, ale skończyła się fiaskiem i usunięciem ze stanowiska ówczesnego prezesa URE.Po tych wydarzeniach w Ministerstwie Cyfryzacji postanowiono kompleksowo uregulować kwestie związane z cyberbezpieczeństwem sieci 5G. To m.in. temu miała służyć nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, której projekt zaprezentowano w sierpniu 2020 roku.Od prawie roku projekt przechodzi przez różnego rodzaju komisje i komitety przy Radzie Ministrów.- Zostało zrobione z naszej perspektywy wszystko, co możliwe i potrzebne - zapewnia Zagórski i dodaje: - Dalsze przedłużanie prac nad ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, nie tylko w kontekście 5G, nie powinno już trwać. Powinniśmy jak najszybciej tę ustawę przyjąć. Mam nadzieję, że tak się stanie.Przeczytaj więcej na ten temat: Sieć 5G w Polsce to festiwal deklaracji i obietnic. Zamiast stacji bazowych rosną opóźnienia Obowiązki Marka Zagórskiego 8 czerwca przejął Janusz Cieszyński, który w ten sposób wraca do rządu.Wcześniej, w latach 2018-2020, był wiceministrem zdrowia, gdzie odpowiadał m.in. za cyfryzację systemu opieki zdrowotnej. Z rządu odchodził jednak, odpierając zarzuty związane z kontrowersjami przy zakupie respiratorów na początku pandemii koronawirusa.Cieszyński będzie więc na medialnym świeczniku, a przy tym będzie musiał zająć się otwartymi projektami swojego poprzednika.- Najważniejszym wyzwaniem będzie płynne wejście w to, co się toczy, w to, co się dzieje. Jest kilka projektów bieżących, które wchodzą terminowo: e-doręczenia, kolejne wydanie dowodów z warstwą elektroniczną. Będzie też wejście w realizację tych wielkich ustaw. Prawo komunikacji elektronicznej to jest kobyła. Kilkaset artykułów. Bardzo wrażliwa ustawa, a jednocześnie bardzo potrzebna. To będzie wyzwanie, żeby to sprawnie przeprowadzić – uważa Marek Zagórski.Jednocześnie ogromnym wyzwaniem na przyszłość będzie dobre zagospodarowanie kilkudziesięciu miliardów złotych, które z KPO trafi na cyfryzację państwa.- Wierzę, że to się uda nie tylko dlatego, że minister Cieszyński ma doświadczenie w realizacji projektów cyfrowych, ale również dlatego, że udało się przez te kilka lat stworzyć dobrze funkcjonujący mechanizm - podkreśla już były minister odpowiedzialny za cyfryzację.