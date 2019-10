Mark Zuckerberg obiecał: Libra będzie poza kontrolą Facebooka

Szef Facebooka Mark Zuckerberg, odpowiadając przed komisją Kongresu USA ds. usług finansowych, przekonywał, że koncern nie będzie miał kontroli nad stowarzyszeniem nadzorującym cyfrową walutę Libra. Odpowiadał również na pytania o plany szyfrowania komunikacji na platformie.

Serwis zaznaczył, że politycy ponownie wykorzystali wysłuchanie, by wypytać Zuckerberga o kwestie niezwiązane bezpośrednio z tematem posiedzenia. Szef Facebooka musiał odpowiadać m.in. o kwestie prywatności i ochrony danych użytkowników, praktyk monopolowych oraz wykorzystania platformy do ingerowania w procesy demokratyczne. Poruszono również kwestię planowanego przez firmę wprowadzenia całkowitego szyfrowania komunikatora Messenger.Senatorka Ann Wagner wskazała, że rozwiązanie utrudni działania organów ścigania w zakresie wykrywania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Facebook jest jedną z największych platform do nielegalnego dzielenia się tego typu treściami - przypomniało BBC. W 2018 r. w serwisie rozpoznano blisko 12 mln obrazów przedstawiających wykorzystywanie nieletnich.Zuckerberg przekonywał, że Facebook posiada narzędzia do monitorowania podobnych treści, lecz w końcu przyznał, że szyfrowanie "utrudni wykrywanie tego typu zachowań".Krytycy utrzymują, że choć inne podobne aplikacje, jak WhatsApp (Facebook) czy iMessage (Apple) są już szyfrowane, to utajnienie komunikacji na głównej platformie firmy Marka Zuckerberga pozwoliłoby pedofilom w jednym miejscu wyszukiwać ofiary, a także inicjować i utrzymywać z nimi kontakt, unikając wykrycia.