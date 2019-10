Marketing biznesowy w internecie, czyli moc jest w regionach

W związku z upowszechnianiem się internetu istotne z punktu widzenia marketingu biznesowego są pytania o to, jak skutecznie docierać do docelowych grup klientów. W tym kontekście ważne są regiony, bo w Polsce 72 proc. internautów mieszka w miejscowościach poniżej 100 tys. mieszkańców, a generują 67 proc. odsłon w polskim internecie. I chociaż szukają informacji w nim, to zapewne często ostatecznie kupują w swoich miejscach zamieszkania, nie przez internet.

- Internet jako taki szeroki zbiór, często anonimowy, to dla nas wyzwanie. Natomiast wierzymy w to, że kontekst lokalny, na mocno zbudowanej bliskości relacji z odbiorcami, daje najlepsze efekty - stwierdził Tomasz Krawczyk, wskazując m.in., że nawet jeśli w przestrzeni online poszukujemy informacji, to zakupów często dokonujemy w konkretnym sklepie fizycznie istniejącym, nie przez internet.Jędrzej Nowak, menadżer projektu wideo grupy Polska Press, zaznaczył, że szybko zmieniła się konsumpcja treści i doszliśmy do tego, że obecnie dzięki rozwojowi telefonów komórkowych/smartfonów mamy praktycznie nieograniczone możliwości oglądania materiałów filmowych oraz zdjęć i chcemy to robić.- Dlaczego chcemy oglądać obrazki? Dlatego, że jest to łatwiejsze do przyjęcia. Oglądając zdjęcia i materiały wideo, przyswajamy dużo więcej informacji niż czytając tekst. Zapamiętujemy 80 proc. z tego, co widzimy i tylko 20 proc. z tego, co czytamy - poinformował Jędrzej Nowak.Te naturalne skłonności wraz z rozwojem technologii i związanymi z tym zmianami sposobu życia znajdują odzwierciedlenie w sposobie korzystania z internetu.- W zeszłym roku średni użytkownik internetu spędził 67 minut dziennie oglądając wideo. Co będziemy mieli za rok? Megawzrost. Będziemy chcieli jeszcze więcej oglądać i to się stanie. To nie jest trend, który się urodził wczoraj i zniknie, jak bańka mydlana. Prognozujemy, że w przyszłym roku to będzie prawie 1,5 godziny dziennie oglądanych materiałów wideo online - stwierdził Jędrzej Nowak.Taka sytuacja nie pozostaje oczywiście bez wpływu na biznes, na kierunki strumieni pieniędzy wydawanych na marketing.- W ostatnich 2 latach mamy 2-3 razy wyższe dynamiki wzrostu, jeśli chodzi o wydatki na wideo w stosunku do całego rynku online. To jest naprawdę ultra dynamiczny wzrost. Mamy dynamikę całego rynku online na poziomie 14 proc. i 32 proc., jeśli chodzi o wideo - poinformował Jędrzej Nowak.W materiale zostały wykorzystane informacje i opinie przedstawione podczas panelu „Polska w zasięgu ręki”, zorganizowanego przez Polska Press, a przeprowadzonego podczas VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.