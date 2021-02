Maseczki przeciwwirusowe InventiMask trafiły do sprzedaży

Pierwsza partia maseczek z powłoką chroniącą przed wirusami i bakteriami, stworzonych z wykorzystaniem autorskiej technologii naukowców z NanoGroup, trafiła do sprzedaży do jednej z sieci handlowych. W ciągu zaledwie kilku dni została wyprzedana. Kolejne partie tych antycovidowych maseczek będą sukcesywnie dostarczane do sieci.