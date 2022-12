Masowa produkcja grafenu ma przynieść przełom w elektromobilności

Caiqi Xin Cailiao przygotowuje się do uruchomienia masowej produkcji grafenu. Jeśli ten plan się powiedzie, to materiał może zostać wykorzystany do wytworzenia elektrycznych kondensatorów dwuwarstwowych, mogących stać się akumulatorami nowej generacji. To zaś pociągnie za sobą prawdziwą rewolucję w elektromobilności. Na razie jednak do prawdziwie komercyjnych zastosowań droga jest daleka.

Chińska firma Caiqi Xin Cailiao, którą to nazwę można przetłumaczyć jako Nowe Materiały Caiqi, wedle danych własnych już zakończył testy i zebrał na swój projekt ok. 10 mln juanów (równowartość 6,3 mln zł). Firma twierdzi, że udało jej się opracować grafen odporny na wysokie napięcie i o wysokiej gęstości energii, możliwy do wykorzystania w superkondensatorach. W budowie ma znajdować się linia produkcyjna o wydajności 150 ton rocznie.

Zdaniem założyciela firmy Li Jianhuia, większość materiału oferowanego obecnie na rynku jako grafen to tak naprawdę tlenek grafenu, nieposiadający wielu właściwości oryginału. Te właściwości zaś są konieczne z punktu widzenia planowanych zastosowań.

Elektryczne kondensatory dwuwarstwowe, nazywane też supekondensatorami, mogą w przyszłości stać się atrakcyjną alternatywą dla akumulatorów litowo-jonowych. W trakcie ich ładowania i używania nie zachodzą reakcje chemiczne. Energia jest magazynowana i uwalniana w wyniku reakcji fizycznych w polach elektrostatycznych. W efekcie superkondensatory nie generują ciepła, szybciej się ładują, a ich cykl eksploatacji może być nawet stukrotnie dłuższy niż akumulatorów litowo-jonowych.

Gdzie w tym wszystkim miejsce grafenu? Ma on służyć jako materiał do wytwarzania elektrod i zastąpić w tej roli węgiel aktywny, tlenki metali i polimery przewodzące. Materiał z jakiego wykonane są elektrody to kluczowa sprawa, od nich bowiem zależy sprawność superkondensatora. Jednocześnie elektrody odpowiadają za 30-40 proc. ceny.

Właśnie wysoki koszt grafenu jest największą przeszkodą w jego szerszym zastosowaniu, nie tylko w elektrycznych kondensatorach dwuwarstwowych. Masowa produkcja doprowadzi oczywiście do spadku ceny.

Jeżeli Caiqi uda się zrealizować ambitne plany będzie to miało daleko idące konsekwencje. Na pierwszy plan wysuwają się oczywiście akumulatory dla pojazdów elektrycznych i dronów. Li już teraz mówi ogólnikowo o “otwarciu” nowych zastosowań i wyprowadzeniu grafenu z laboratoriów.