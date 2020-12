Mastercard: przeanalizujemy oskarżenia wobec serwisu Pornhub

Operator finansowy Mastercard zapowiedział, że przeanalizuje oskarżenia wobec serwisu z materiałami wideo dla dorosłych Pornhub, które pojawiły się w tekście dziennika "New York Times". Serwisowi zarzucono udostępnianie treści z udziałem osób nieletnich.

W tekście opublikowanym w gazecie "New York Times" stwierdzono, iż serwis Pornhub dopuszcza publikowanie na swojej platformie m.in. materiałów wideo przedstawiających sceny erotyczne z udziałem nieletnich, jak również takich, w których stosowana jest przemoc seksualna wobec nieświadomych zagrożenia kobiet i dziewcząt.

Pornhub odpiera stawiane mu zarzuty i twierdzi, że są one "nieodpowiedzialne i w oczywisty sposób nieprawdziwe".

Do sprawy odniósł się operator płatności Mastercard, który odpowiada m.in. za obsługę transakcji za zakup konta premium na Pornhubie. Jak czytamy w oświadczeniu przekazanym przez firmę agencji Reutera, obecnie Mastercard zajmuje się wyjaśnieniem sprawy we współpracy z bankiem obsługującym spółkę MindGeek, do której należy wskazany serwis dla dorosłych. "Jeśli twierdzenia te okażą się uzasadnione, podejmiemy natychmiastowe działania" - zapowiedział Mastercard.

Inwestor Bill Ackman wezwał obie firmy do wstrzymania obsługi płatności na Pornhubie do wyjaśnienia sprawy. Z podobną prośbą zwrócił się do spółki American Express, której karty nie są jednak akceptowane przez Pornhuba - pisze Reuters.

W przekazanym dziennikarzom oświadczeniu również Visa poinformowała, że "aktywnie angażuje się w wyjaśnienie sprawy z odpowiednimi instytucjami finansowymi i bezpośrednio z bankiem MindGeek". Jak czytamy w cytowanym przez Reutera dokumencie "jeśli strona okaże się łamać obowiązujące prawo bądź naruszać zasady akceptowalnego użycia usług płatniczych ustanowione przez instytucje finansowe, nie będzie mogła dłużej korzystać z płatności obsługiwanych przez Visę".

Ackman zasugerował, że strony oferujące materiały dla dorosłych powinny mieć zakaz zamieszczania materiałów bez ich wcześniejszej moderacji oraz dopóki nie zostanie potwierdzony wiek oraz udzielenie świadomej zgody na nagranie wszystkich przedstawionych w materiałach osób. W odpowiedzi na tę sugestię inwestora Pornhub odpowiedział, że zatrudnia liczny zespół moderatorów, którzy zapoznają się "z każdym nagraniem osobno". Oprócz tego w serwisie mają działać zautomatyzowane algorytymy wychwytujące niezgodne z prawem materiały.

Pornhub ma swoją siedzibę w Kanadzie. Działania mające na celu wyjaśnienie oskarżeń wobec serwisu zapowiedział już premier tego kraju Justin Trudeau, który poinformował, że przedstawiciele administracji rządowej współpracują już w tej sprawie z policją i służbami bezpieczeństwa.

Na tekst opublikowany w dzienniku "New York Times" zareagowali również politycy z USA. Senator Josh Hawley zapowiedział, że wniesie pod obrady propozycję nowego prawa federalnego, które pozwoli osobom "wykorzystanym przez takie strony jak Pornhub" pociąganie sprawców do odpowiedzialności.