Maszyna zrobiona z klocków Lego sterowana AI sortuje klocki

Uniwersalna Maszyna Sortująca Lego (ULSM) sama stworzona jest z Lego, lecz jednocześnie posortuje pomieszane zbiory duńskich klocków. Na poruszającym się taśmociągu algorytmy AI wizualnie rozpoznają pojedyncze Lego i rozdzielą je na podgrupy - podał serwis ExtremeTech.

Przy budowie maszyny zastosowano model sieci neuronalnej, który uczony jest rozpoznawania klocków podobnie, jak robiłby to człowiek. Dzięki temu maszyna rozpoznaje elementy w każdym ułożeniu i rzucie, tak długo jak widoczny jest cały obrys. Zwykły system identyfikacyjny potrzebowałby zaś bazy danych z wszystkimi kombinacjami i wyglądem klocka widzianego pod każdym kątem.

Mechaniczne elementy sortownika składają się z ponad 10 tys. klocków Lego, sześciu silniczków i dziewięciu serwomechanizmów. Po opróżnieniu pomieszanych klocków do pojemnika ULSM podążają one po automatycznej taśmie produkcyjnej, na platformę oddzielającą pojedyncze klocki wibracjami. Następnie pojedynczo spadają one na biały taśmociąg, gdzie na wyraźnym tle są rozpoznawane przez kamerę. Podczas dalszej drogi zamykane są i otwierane odpowiednie bramki sortujące i podobne klocki trafiają do jednego z 18 różnych pudełek.



Czytaj też: Informacje BBC o wynikach brytyjskich wyborów pisał komputer

Autor urządzenia Daniel West zaznaczył, że system rozpozna każdy klocek z ponad 3-tys. katalogu w ok. 2 sekundy. Maszyna rozpoznaje nawet te, których nie widziała wcześniej okiem własnej kamery, gdyż w internecie dostępne są trójwymiarowe modele każdej z części, których autor użył też przy ćwiczeniu sztucznej inteligencji.

West dodaje, że nad projektem Uniwersalnej Maszyny Sortującej Lego spędził kilka ostatnich lat. Planuje też napisać publikacje badawczą dotyczącą maszyny. Choć jak na razie wstrzymał się z upublicznieniem planów budowy ULSM to mówi, że jest otwarty na pomysł darmowego udostępnienia w internecie oprogramowania, z którego korzysta maszyna.